Wisznia2021 написав:Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України. А то ви далеко ушли от сути поднятого вопросам.
Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.
Ukrainian написав:vitaliian Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко. Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.
Та хоча б Патріоти дали для захисту від ракет (якщо це заїржавлене ... взагалі ще боєздатнє)
Wisznia2021 написав:Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.
От перші місяці війни ні слова кривого про головнокомандуючого не сказав. Але що в результаті? Гроші виділяються на телемарафон. Гроші виділяються на дороги. А критика головнокомандуючого і його рішень не на часі. На будь яку критику відповідь: порохобот, не на часі. Так виходить? В 19 теж голосувализа "мір в глазах" пітуна. Зараз всі побачили, як виглядає той "мір".
А коли ще законослухняний громадянин буде мати змогу посидіти в обєзяннику?:))) - або в Ізраїльському аєропорту, чекаючи на відправку в Україну ( бо в Ізраїль не впустили), або зараз в Україні -" мілості просім"
_hunter написав:Сначала Фронт, потом -- все остальное.
Чому це вас дивує? Давайте ми до вас у квартиру підселимо загін кадировців. Вони будуть не заважати вам працювати в залі (з е/е) , а самі з вашою дружиною вийдуть в спальню. А хто має зробити , щоб такого сценарію не було?
budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..
в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?
1 Навіть зимою СЕС забезпечили на 100% автономність для 5%-15%( якщо сусіди домовились) населення цього населеного пункту 2 Для мене не дивна Ваша позиція - це позиція 70% населення...яке вважає що їм хтось мав щось забезпечити 3 Я б хотів , щоб наше населення перестало шукати чарівну паличку і хорошого чарівника.. і почало вчитись ( і пробувати модернізувати свій світогляд/дії- Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні і точно тпк само буде по барабану завтрішні рішення якогось олігарха чи корумпованого чиновника... Уявіть , педерація зникла...а потреба наприклад в енергозабезпеченні залишиться- і якийсь чиновник прийме рішення про зміну тарифів...
Ті хто ждун- ті взвиють.. А от ті які подумали про СЕБЕ ще вчора..Ті скрутять фігуру з трьох пальців і перемкнуть енергію СВОЇХ СЕС на СВОЇ потреби в тому числі і бізнесові...
Звідси висновок Ті хто активний- ті завжди будуть в кращому положенні ніж ждуни.