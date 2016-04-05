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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2790279127922793
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..

в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:25

  Schmit написав:
  Wisznia2021 написав:Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України. А то ви далеко ушли от сути поднятого вопросам.


Отакої. Інформація про зупинку ракетних програм, про які мовилось ще до війни, тепер називається "прорашистскими нарративами и клеветой"?.
А ця інформація - також "прорашистские нарративы и клевета"?
Зеленський підписав "шкідливий" для вступу до ЄС закон: чим це може обернутися

Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:27

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
Не розумію, чому будь-яку критику дій/бездіяльності зеленої влади ви зводите до протистояння Порох/Зе?

Потому что именно Вы относитесь к порохоботам и используете любой повод, чтобы, не разбираясь в ситуации, очернить Зеленского. По принципу: "Ложечки нашлись, а вот осадочек остался".

Так і не зрозумів, до чого тут Порошенко.

Вот і я вас питаю: до чого він тут, що ви постійно його рекламуєте( типу, " завуальовано", натяками), але так тонко, що аж товсто.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:30

  Ukrainian написав:vitaliian
Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.
Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.

Та хоча б Патріоти дали для захисту від ракет (якщо це заїржавлене ... взагалі ще боєздатнє) :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.

От перші місяці війни ні слова кривого про головнокомандуючого не сказав. Але що в результаті? Гроші виділяються на телемарафон. Гроші виділяються на дороги.
А критика головнокомандуючого і його рішень не на часі. На будь яку критику відповідь: порохобот, не на часі.
Так виходить? В 19 теж голосувализа "мір в глазах" пітуна. Зараз всі побачили, як виглядає той "мір".
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:37

  Мизантрóп написав:не пропадем
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А коли ще законослухняний громадянин буде мати змогу посидіти в обєзяннику?:))) - або в Ізраїльському аєропорту, чекаючи на відправку в Україну ( бо в Ізраїль не впустили), або зараз в Україні -" мілості просім"
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:41

  Hotab написав:
  _hunter написав:Сначала Фронт, потом -- все остальное.

Чому це вас дивує?
Давайте ми до вас у квартиру підселимо загін кадировців. Вони будуть не заважати вам працювати в залі (з е/е) , а самі з вашою дружиною вийдуть в спальню.
А хто має зробити , щоб такого сценарію не було?

где деньги?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:мінієм колєндарь, дєцькій сад
З яких пір сосунков став військовим експертом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:47

  Faceless написав:
flyman написав:мінієм колєндарь, дєцькій сад
З яких пір сосунков став військовим експертом?

раніше чим уклоніст головнокомандуючим
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:16

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..
в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?
1 Навіть зимою СЕС забезпечили на 100% автономність для 5%-15%( якщо сусіди домовились) населення цього населеного пункту
2 Для мене не дивна Ваша позиція - це позиція 70% населення...яке вважає що їм хтось мав щось забезпечити
3 Я б хотів , щоб наше населення перестало шукати чарівну паличку і хорошого чарівника.. і почало вчитись ( і пробувати модернізувати свій світогляд/дії- Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні
і точно тпк само буде по барабану завтрішні рішення якогось олігарха чи корумпованого чиновника...
Уявіть , педерація зникла...а потреба наприклад в енергозабезпеченні залишиться- і якийсь чиновник прийме рішення про зміну тарифів...

Ті хто ждун- ті взвиють..
А от ті які подумали про СЕБЕ ще вчора..Ті скрутять фігуру з трьох пальців і перемкнуть енергію СВОЇХ СЕС на СВОЇ потреби в тому числі і бізнесові...

Звідси висновок
Ті хто активний- ті завжди будуть в кращому положенні ніж ждуни.
budivelnik
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