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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2791279227932794
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 09:40

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні


ви про що? 99% людей ставили СЕС з метою продажу по зеленому тарифу, ніхто про автономність не думав. Я особисто бачу що будинки з СЕС на 30кВт сидять в темряві від 17-00 так само як і інші. Літом звісно інша справа коли енергія генерується від 05-00 до 22-00


Так справа навіть не в тому. Під зелений тариф ставили 30 кВт мережеві станції, а вони без мережі не працюють взагалі, і нема різниці є сонце чи нема. Щоб працювати коли мережа лягла і мати "зелений" тариф має бути встановлений не мережевий а гібридний інвертор, а таких встановлювали дуже мало бо по перше вони дорожчі від мережевих у 2-3 рази, а по друге, потужністю 30 кВт в Україні взагалі не бачив, а встановита 3х10 кВт гібридних це взагалі перевищення бюджету на інвертор в 4-6 разів=8-12 тис долл. такі витрати на окупляться зеленим тарифом і за 15 років а за такий термін щось дороговартісне обов'язково зламається...
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Під зелений тариф ставили 30 кВт мережеві станції, а вони без мережі не працюють взагалі, і нема різниці є сонце чи нема. Щоб працювати коли мережа лягла і мати "зелений" тариф має бути встановлений не мережевий а гібридний інвертор, а таких встановлювали дуже мало бо по перше вони дорожчі від мережевих у 2-3 рази, а по друге, потужністю 30 кВт в Україні взагалі не бачив, а встановита 3х10 кВт гібридних це взагалі перевищення бюджету на інвертор в 4-6 разів=8-12 тис долл. такі витрати на окупляться зеленим тарифом і за 15 років


дякую за детальне доповнення, я не вникав у всі технічні деталі, але суть залишається тою самою - вартість автономної системи була захмарною і майже ніхто таку не ставив - тому зараз сидить так само без світла
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ну выехали ... а дальше что ?
Кто будет работать для экономики ?
Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ?
Кто будет помогать ВСУ ?


яка економічна вигода від декретних мам з дітьми, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями якщо вони залишаться? Думаю що витрати на їх обігрів та запезпечення базовими соц.послугами будуть дорожче за вигоду від купівлі ними лишньої пачки памперів чи пластинки анальгіна
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:40

У РФ зафіксоване аномальне зменшення кількості ув'язнених - за два місяці на понад 23 тисячі осіб, які відбували покарання у тюрмах. Все це відбулось без усіляких офіційних амністій та інших заходів
https://defence-ua.com/news/u_rf_bezpretsedentno_zmenshilas_kilkist_zekiv_za_dva_misjatsi_na_23_tisjachi_jedine_pojasnennja_vagner-9705.html

При чому, виключно чоловічої статі. І перші повімлення про смерть увязнених в ЛДНР почали надходити родичам.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:46

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..

в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?

8 кВт автономная СЭС зимой вырабатывает 100-200 Втч.Очень мало солнечных дней когда хоть полкило вата выходить. Даже летом продолжительность работы панелей очень малая. С 10утра до 16_00. Так что не все так радужно с теми панелями. А денег стоит оборудование много. Да и надёжность инвертора тоже стоит учитывать. А ремонт их не дешёвое удовольствие.
maza5
 
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