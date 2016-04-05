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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лис, 2022 09:40
Letusrock написав: budivelnik написав:
Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні
ви про що? 99% людей ставили СЕС з метою продажу по зеленому тарифу, ніхто про автономність не думав. Я особисто бачу що будинки з СЕС на 30кВт сидять в темряві від 17-00 так само як і інші. Літом звісно інша справа коли енергія генерується від 05-00 до 22-00
Так справа навіть не в тому. Під зелений тариф ставили 30 кВт мережеві
станції, а вони без мережі не працюють взагалі, і нема різниці є сонце чи нема. Щоб працювати коли мережа лягла і мати "зелений" тариф має бути встановлений не мережевий а гібридний інвертор, а таких встановлювали дуже мало бо по перше вони дорожчі від мережевих у 2-3 рази, а по друге, потужністю 30 кВт в Україні взагалі не бачив, а встановита 3х10 кВт гібридних це взагалі перевищення бюджету на інвертор в 4-6 разів=8-12 тис долл. такі витрати на окупляться зеленим тарифом і за 15 років а за такий термін щось дороговартісне обов'язково зламається...
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Додано: Чет 24 лис, 2022 09:47
drevlyanin написав:
Під зелений тариф ставили 30 кВт мережеві станції, а вони без мережі не працюють взагалі, і нема різниці є сонце чи нема. Щоб працювати коли мережа лягла і мати "зелений" тариф має бути встановлений не мережевий а гібридний інвертор, а таких встановлювали дуже мало бо по перше вони дорожчі від мережевих у 2-3 рази, а по друге, потужністю 30 кВт в Україні взагалі не бачив, а встановита 3х10 кВт гібридних це взагалі перевищення бюджету на інвертор в 4-6 разів=8-12 тис долл. такі витрати на окупляться зеленим тарифом і за 15 років
дякую за детальне доповнення, я не вникав у всі технічні деталі, але суть залишається тою самою - вартість автономної системи була захмарною і майже ніхто таку не ставив - тому зараз сидить так само без світла
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Додано: Чет 24 лис, 2022 10:20
pesikot написав:
ну выехали ... а дальше что ?
Кто будет работать для экономики ?
Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ?
Кто будет помогать ВСУ ?
яка економічна вигода від декретних мам з дітьми, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями якщо вони залишаться? Думаю що витрати на їх обігрів та запезпечення базовими соц.послугами будуть дорожче за вигоду від купівлі ними лишньої пачки памперів чи пластинки анальгіна
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Додано: Чет 24 лис, 2022 10:40
При чому, виключно чоловічої статі. І перші повімлення про смерть увязнених в ЛДНР почали надходити родичам.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 10:46
Letusrock написав: budivelnik написав:
А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..
в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?
8 кВт автономная СЭС зимой вырабатывает 100-200 Втч.Очень мало солнечных дней когда хоть полкило вата выходить. Даже летом продолжительность работы панелей очень малая. С 10утра до 16_00. Так что не все так радужно с теми панелями. А денег стоит оборудование много. Да и надёжность инвертора тоже стоит учитывать. А ремонт их не дешёвое удовольствие.
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