RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2792279327942795>
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 09:40

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні


ви про що? 99% людей ставили СЕС з метою продажу по зеленому тарифу, ніхто про автономність не думав. Я особисто бачу що будинки з СЕС на 30кВт сидять в темряві від 17-00 так само як і інші. Літом звісно інша справа коли енергія генерується від 05-00 до 22-00


Так справа навіть не в тому. Під зелений тариф ставили 30 кВт мережеві станції, а вони без мережі не працюють взагалі, і нема різниці є сонце чи нема. Щоб працювати коли мережа лягла і мати "зелений" тариф має бути встановлений не мережевий а гібридний інвертор, а таких встановлювали дуже мало бо по перше вони дорожчі від мережевих у 2-3 рази, а по друге, потужністю 30 кВт в Україні взагалі не бачив, а встановита 3х10 кВт гібридних це взагалі перевищення бюджету на інвертор в 4-6 разів=8-12 тис долл. такі витрати на окупляться зеленим тарифом і за 15 років а за такий термін щось дороговартісне обов'язково зламається...
drevlyanin
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 01.04.20
Подякував: 434 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Під зелений тариф ставили 30 кВт мережеві станції, а вони без мережі не працюють взагалі, і нема різниці є сонце чи нема. Щоб працювати коли мережа лягла і мати "зелений" тариф має бути встановлений не мережевий а гібридний інвертор, а таких встановлювали дуже мало бо по перше вони дорожчі від мережевих у 2-3 рази, а по друге, потужністю 30 кВт в Україні взагалі не бачив, а встановита 3х10 кВт гібридних це взагалі перевищення бюджету на інвертор в 4-6 разів=8-12 тис долл. такі витрати на окупляться зеленим тарифом і за 15 років


дякую за детальне доповнення, я не вникав у всі технічні деталі, але суть залишається тою самою - вартість автономної системи була захмарною і майже ніхто таку не ставив - тому зараз сидить так само без світла
Letusrock
 
Повідомлень: 194
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ну выехали ... а дальше что ?
Кто будет работать для экономики ?
Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ?
Кто будет помогать ВСУ ?


яка економічна вигода від декретних мам з дітьми, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями якщо вони залишаться? Думаю що витрати на їх обігрів та запезпечення базовими соц.послугами будуть дорожче за вигоду від купівлі ними лишньої пачки памперів чи пластинки анальгіна
Letusrock
 
Повідомлень: 194
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:40

У РФ зафіксоване аномальне зменшення кількості ув'язнених - за два місяці на понад 23 тисячі осіб, які відбували покарання у тюрмах. Все це відбулось без усіляких офіційних амністій та інших заходів
https://defence-ua.com/news/u_rf_bezpretsedentno_zmenshilas_kilkist_zekiv_za_dva_misjatsi_na_23_tisjachi_jedine_pojasnennja_vagner-9705.html

При чому, виключно чоловічої статі. І перші повімлення про смерть увязнених в ЛДНР почали надходити родичам.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 10:46

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..

в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?

8 кВт автономная СЭС зимой вырабатывает 100-200 Втч.Очень мало солнечных дней когда хоть полкило вата выходить. Даже летом продолжительность работы панелей очень малая. С 10утра до 16_00. Так что не все так радужно с теми панелями. А денег стоит оборудование много. Да и надёжность инвертора тоже стоит учитывать. А ремонт их не дешёвое удовольствие.
maza5
 
Повідомлень: 261
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:18

  budivelnik написав:І через 3 години -світло Є.

ПС
Зелена Львівський район - світло пропадало на пару годин- вже є
Рясна-Руська Яворівський - пропадало на 4 години - вже є
Новояворівськ Яворівський - вже є

Чудово...

Кам'янське, 24 години - ані світла, ні води...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 19.02.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:25

Полтава, доба без світла зараз з'явилось.
Востаннє редагувалось AlexMotel в Чет 24 лис, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
AlexMotel
 
Повідомлень: 388
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Кам'янське, 24 години - ані світла, ні води...

Це те, що біля Дніпра?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:48

съездил с ночёвкой на дачу под линию, вчера день прошёл тихо, только наши постреливали, сегодня в 4 утра орки сыпанули пару 120х мин, потом в 5 утра ударили градами, из странного - время между вылетом и прилётом 120й мины - 5-6 секунд, и приходы были со звоном стёкол, это значит, что до орков от меня не 5-6 км, как я думал, а 2-3 км :shock: сегодня днём стреляли градами по Степногорску, причём выход 10 ракет, приход - 3 ракеты, выход 15 ракет - приход 7 ракет, вот таким говном стреляют...наши сегодня тоже насыпали - активнореактивными снарядами...короче, почти как обычно...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8061
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:11

  fler написав:
  Мизантрóп написав:
  budivelnik написав:Хто б там щоб там не казав про енергетиків..А вони МОЛОДЦІ....
І через 3 години -світло Є.
В мене в київському центрі прийняття рішень нема 5 годин,таке вдруге.

В Мико за 5 годин світло відновили.

Днепр самый центровой центр
Воду только дали
18.00 четверг!
Света нет ни хрена но кусками и именно у нас и нет вообще с планового отключения часов в семь утра среда
Куда солнечную панель на полгектара ставить и как в сталинку вписать бензогенератор Хонда хоть на Квт?
барабашов
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2792279327942795>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мотор-Банк (35)
24.11.2022 18:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.