budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..
в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?
взимку СЕС дает 500-600квт (в травни-серпні 3500квт) СЕС не автономні (працюють тільки коли енергія від мережі)
щоб СЕС стала автономною станцією -треба додатково купити автономний інвертор (від 1800-2500 дол) і накопичувані батареї (Іоно літієві) (від 2000дол до скільки бажаєш бути автономнім хоч на 10к дол) 500 дол монтаж (тобто щоб мати потужність 4,5-5квт на 15-20годин треба інвестувати 5500-6000дол) цифри умовні
теперь питання-ніскільки розумні ці інвестиції? коли вони окупятся? ніколи до війни фнвестіції в СЕС окупалися за 5 років (Одеська обл) або за 6 (Франківська/Київська), то зараз цей термін вже від 15років до ніколи
а ще вбухнути 6к дол в автономку? Це буде розумною інвестицією тільки майже при повному локаутів країни і те починаючи з березня (колі день стає довшим)
budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..
в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?
1 Навіть зимою СЕС забезпечили на 100% автономність для 5%-15%( якщо сусіди домовились) населення цього населеного пункту 2 Для мене не дивна Ваша позиція - це позиція 70% населення...яке вважає що їм хтось мав щось забезпечити 3 Я б хотів , щоб наше населення перестало шукати чарівну паличку і хорошого чарівника.. і почало вчитись ( і пробувати модернізувати свій світогляд/дії- Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні і точно тпк само буде по барабану завтрішні рішення якогось олігарха чи корумпованого чиновника... Уявіть , педерація зникла...а потреба наприклад в енергозабезпеченні залишиться- і якийсь чиновник прийме рішення про зміну тарифів...
Ті хто ждун- ті взвиють.. А от ті які подумали про СЕБЕ ще вчора..Ті скрутять фігуру з трьох пальців і перемкнуть енергію СВОЇХ СЕС на СВОЇ потреби в тому числі і бізнесові...
Звідси висновок Ті хто активний- ті завжди будуть в кращому положенні ніж ждуни.
припенить писати маячню -взимку СЕС майже не працює-сонця немає (500квт на місяць) -СЕС працює від мережі (вона не працює автономно у багатьох)
drevlyanin написав:Під зелений тариф ставили 30 кВт мережеві станції, а вони без мережі не працюють взагалі, і нема різниці є сонце чи нема. Щоб працювати коли мережа лягла і мати "зелений" тариф має бути встановлений не мережевий а гібридний інвертор, а таких встановлювали дуже мало бо по перше вони дорожчі від мережевих у 2-3 рази, а по друге, потужністю 30 кВт в Україні взагалі не бачив, а встановита 3х10 кВт гібридних це взагалі перевищення бюджету на інвертор в 4-6 разів=8-12 тис долл. такі витрати на окупляться зеленим тарифом і за 15 років
ви абсолютно праві компанія що монтувала мені СЕС в липні пропонувала за 6-6,5к додатково вмонтувати автономний інвертор і батареї для накопичування я спитав на скільки кВт потужність і скільки часу буде автономка? 4,5квт на 12-15 годин
я маю за 1,1долл джерело безперебійного живлення(Источник бесперебойного питания) на 3кВТ і 2 батареї по 200Ач (холодильник і тв вистачає на 20 годин), кондиціонер на обігрів лише 5-6 годин (якщо гріти до +19с то на 8годин) https://www.bluettipower.eu/products/bl ... ery-backup
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 24 лис, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:ну выехали ... а дальше что ? Кто будет работать для экономики ? Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ? Кто будет помогать ВСУ ?
яка економічна вигода від декретних мам з дітьми, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями якщо вони залишаться? Думаю що витрати на їх обігрів та запезпечення базовими соц.послугами будуть дорожче за вигоду від купівлі ними лишньої пачки памперів чи пластинки анальгіна
ні, за кордоном в рази дорожче, тому у кого немає коштів буде грітися дома
AlexMotel написав:Темна пляма на карті сяючої Європи - так виглядає Україна з космосу внаслідок знеструмлення через ракетні обстріли РФ. Побачити це можна на сателітних знімках, зроблених упродовж листопада.