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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2794279527962797>
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:02

  Shaman написав:
  pesikot написав:У prodigy з"явилась электрика :)

У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...

якщо АЕС запустили, то надовго

«Три через шість»: Чернігівщина повертається до посилених графіків відключення світла
А тому ми вимушені знову повернутися до «посиленого» графіку обмеження споживання електричної енергії «три через шість» (три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують)
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:07

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:У prodigy з"явилась электрика :)

У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...

якщо АЕС запустили, то надовго

«Три через шість»: Чернігівщина повертається до посилених графіків відключення світла
А тому ми вимушені знову повернутися до «посиленого» графіку обмеження споживання електричної енергії «три через шість» (три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують)

без ЗАЕС в нас дефіціт електрики, особливо схід та напевне північ. й якогось рішення поки що не озвучують.
плюс обстріли на жаль.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:09

ЗСУ вибє підара**в із ЗАЕС, як гадаєте, колеги?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:13

  pesikot написав:У prodigy з"явилась электрика :)

У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...


думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 24 лис, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:15

  greenozon написав:ЗСУ вибє підара**в із ЗАЕС, як гадаєте, колеги?

так
Але вони бьють не тільки по АЕС
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:16

  greenozon написав:Львів
бічна Личаківської

2ий день нема світла!!!

(ривками пробували вмикати, але через 20-30 сек гасло)
так пару разів пробували - ібобік здох


про Львівщину писали що потрібно майже рік щоб відновити енергію по місту
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:19

  prodigy написав:
  pesikot написав:У prodigy з"явилась электрика :)

У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...


думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)

ніч без підігріву (+17,0сс)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)

Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:19

  greenozon написав:ЗСУ вибє підара**в із ЗАЕС, як гадаєте, колеги?


гадаю, що вони чекають на це
-будуть великі втрати (якщо десант)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:24

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:У prodigy з"явилась электрика :)

У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...


думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)

ніч без підігріву (+17,0с)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)

Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні :)


яка у вас температура в кімнатах ?центральне опалення вже включили?
у нас включили 15 листопада

нульова темп буде після 20го грудня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:28

  pesikot написав:У prodigy з"явилась электрика :)

У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...


В мене як вимкнули вчора в 12.00, так і нема досі. Пару раз пробували вмикати але не пішло. Вчора сидів на генераторі 2 год. та на ДБЖ 4 год. Сьогодні поки тільки на ДБЖ. Є ще лампочки аккумуляторні з пультом ДУ та ліхтарі. Якось перебьємося.
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