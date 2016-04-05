Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:02
Shaman написав: pesikot написав:
У
prodigy
з"явилась электрика
У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...
якщо АЕС запустили, то надовго
«Три через шість»: Чернігівщина повертається до посилених графіків відключення світла
А тому ми вимушені знову повернутися до «посиленого» графіку обмеження споживання електричної енергії «три через шість» (
три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують)
pesikot
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:07
pesikot написав: Shaman написав: pesikot написав:
У
prodigy
з"явилась электрика
У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...
якщо АЕС запустили, то надовго
«Три через шість»: Чернігівщина повертається до посилених графіків відключення світла
А тому ми вимушені знову повернутися до «посиленого» графіку обмеження споживання електричної енергії «три через шість» (
три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують)
без ЗАЕС в нас дефіціт електрики, особливо схід та напевне північ. й якогось рішення поки що не озвучують.
плюс обстріли на жаль.
Shaman
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:09
ЗСУ вибє підара**в із ЗАЕС, як гадаєте, колеги?
greenozon
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:13
pesikot написав:
У
prodigy
з"явилась электрика
У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...
думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)
Востаннє редагувалось
prodigy
в Чет 24 лис, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:15
greenozon написав:
ЗСУ вибє підара**в із ЗАЕС, як гадаєте, колеги?
так
Але вони бьють не тільки по АЕС
pesikot
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:16
greenozon написав:
Львів
бічна Личаківської
2ий день нема світла!!!
(ривками пробували вмикати, але через 20-30 сек гасло)
так пару разів пробували - ібобік здох
про Львівщину писали що потрібно майже рік щоб відновити енергію по місту
prodigy
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:19
prodigy написав: pesikot написав:
У
prodigy
з"явилась электрика
У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...
думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)
ніч без підігріву (+17,0сс)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)
Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні
pesikot
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:19
greenozon написав:
ЗСУ вибє підара**в із ЗАЕС, як гадаєте, колеги?
гадаю, що вони чекають на це
-будуть великі втрати (якщо десант)
prodigy
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:24
pesikot написав: prodigy написав: pesikot написав:
У
prodigy
з"явилась электрика
У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...
думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)
ніч без підігріву (+17,0с)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)
Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні
яка у вас температура в кімнатах ?центральне опалення вже включили?
у нас включили 15 листопада
нульова темп буде після 20го грудня
prodigy
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:28
pesikot написав:
У
prodigy
з"явилась электрика
У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...
В мене як вимкнули вчора в 12.00, так і нема досі. Пару раз пробували вмикати але не пішло. Вчора сидів на генераторі 2 год. та на ДБЖ 4 год. Сьогодні поки тільки на ДБЖ. Є ще лампочки аккумуляторні з пультом ДУ та ліхтарі. Якось перебьємося.
drevlyanin
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