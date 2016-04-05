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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:32
prodigy написав: pesikot написав: prodigy написав:
думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)
ніч без підігріву (+17,0с)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)
Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні
яка у вас температура в кімнатах ?центральне опалення вже включили?
у нас включили 15 листопада
нульова темп буде після 20го грудня
Центральне опалення є вже давно, але без електрики його немає
Особисто у мене більше-меньше, у мене приватний будинок та газовий котел
Я ж переймаюсь не тільки за себе
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:55
prodigy написав: Faceless написав:
Bobua написав: поранення
:(
Радий вас чути, одужуйте
приєднуюсь
бажаю здоров'я (публікуєте цікаві думки )
Дякую. Цікаві думки почули і заклубочились. :)
greenozon написав:Bobua
Дякую за ваш допис, одужуйте і тримайтесь!
PS як в війську щодо ковіду ситуація?
Дякую.
Ковідів дуже давно не бачив... Ні коли їхали купою в камазах, автобусах, поїздах. Ні у школах, дидсадках, хатах де жили натовпами.
Ніде.
І в тилу теж не бачив. Маски і страшні халати, як у фільмах жахів, лише на медиках... Чомусь :)
greenozon написав: Hotab написав: Ой+ написав:
Bobua понад місяць не дописував
Якщо хто не помітив, він скромно на воєнній гілці відзвітував.
ледве знайшов, дописи продукуються щогодини, гілка тікає в історію..
раджу усім прочитатиviewtopic.php?p=5510862#p5510862
От-от.
І допомогти мені запатентувати той стартапчик. За відсоточок. ;)
ЛАД написав: Bobua написав: Faceless написав:
quote="Bobua"] поранення
:(/quote]
Радий вас чути, одужуйте
Дякую.
Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні.
Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою... :)
Желаю быстрее выздороветь"
А то, что не точная наука, это точно.
Скорее пока что вообще не наука, а только стремится к этому.
Дякую.
Але те як вони оцінють скарги "на око", без вимірювальної техніки, хай би і неповіреної -- схоже на якусь магію... :)
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