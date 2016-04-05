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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2794279527962797
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:32

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:
думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)

ніч без підігріву (+17,0с)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)

Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні :)


яка у вас температура в кімнатах ?центральне опалення вже включили?
у нас включили 15 листопада

нульова темп буде після 20го грудня

Центральне опалення є вже давно, але без електрики його немає

Особисто у мене більше-меньше, у мене приватний будинок та газовий котел

Я ж переймаюсь не тільки за себе
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:55

  prodigy написав:
  Faceless написав:
Bobua написав: поранення

:(


Радий вас чути, одужуйте


приєднуюсь

бажаю здоров'я (публікуєте цікаві думки )


Дякую. Цікаві думки почули і заклубочились. :)


  greenozon написав:Bobua

Дякую за ваш допис, одужуйте і тримайтесь!

PS як в війську щодо ковіду ситуація?


Дякую.
Ковідів дуже давно не бачив... Ні коли їхали купою в камазах, автобусах, поїздах. Ні у школах, дидсадках, хатах де жили натовпами.
Ніде.
І в тилу теж не бачив. Маски і страшні халати, як у фільмах жахів, лише на медиках... Чомусь :)


  greenozon написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:Bobua понад місяць не дописував

Якщо хто не помітив, він скромно на воєнній гілці відзвітував.


ледве знайшов, дописи продукуються щогодини, гілка тікає в історію..
раджу усім прочитати
viewtopic.php?p=5510862#p5510862


От-от.
І допомогти мені запатентувати той стартапчик. За відсоточок. ;)


  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  Faceless написав:

quote="Bobua"] поранення
:(/quote]

Радий вас чути, одужуйте


Дякую.
Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні.
Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою... :)

Желаю быстрее выздороветь"
А то, что не точная наука, это точно.
Скорее пока что вообще не наука, а только стремится к этому.


Дякую.
Але те як вони оцінють скарги "на око", без вимірювальної техніки, хай би і неповіреної -- схоже на якусь магію... :)
Bobua
 
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  #<1 ... 2794279527962797
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