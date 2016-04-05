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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:32
prodigy написав: pesikot написав: prodigy написав:
думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)
ніч без підігріву (+17,0с)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)
Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні
яка у вас температура в кімнатах ?центральне опалення вже включили?
у нас включили 15 листопада
нульова темп буде після 20го грудня
Центральне опалення є вже давно, але без електрики його немає
Особисто у мене більше-меньше, у мене приватний будинок та газовий котел
Я ж переймаюсь не тільки за себе
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:55
prodigy написав: Faceless написав:
Bobua написав: поранення
:(
Радий вас чути, одужуйте
приєднуюсь
бажаю здоров'я (публікуєте цікаві думки )
Дякую. Цікаві думки почули і заклубочились. :)
greenozon написав:Bobua
Дякую за ваш допис, одужуйте і тримайтесь!
PS як в війську щодо ковіду ситуація?
Дякую.
Ковідів дуже давно не бачив... Ні коли їхали купою в камазах, автобусах, поїздах. Ні у школах, дидсадках, хатах де жили натовпами.
Ніде.
І в тилу теж не бачив. Маски і страшні халати, як у фільмах жахів, лише на медиках... Чомусь :)
greenozon написав: Hotab написав: Ой+ написав:
Bobua понад місяць не дописував
Якщо хто не помітив, він скромно на воєнній гілці відзвітував.
ледве знайшов, дописи продукуються щогодини, гілка тікає в історію..
раджу усім прочитатиviewtopic.php?p=5510862#p5510862
От-от.
І допомогти мені запатентувати той стартапчик. За відсоточок. ;)
ЛАД написав: Bobua написав: Faceless написав:
quote="Bobua"] поранення
:(/quote]
Радий вас чути, одужуйте
Дякую.
Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні.
Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою... :)
Желаю быстрее выздороветь"
А то, что не точная наука, это точно.
Скорее пока что вообще не наука, а только стремится к этому.
Дякую.
Але те як вони оцінють скарги "на око", без вимірювальної техніки, хай би і неповіреної -- схоже на якусь магію... :)
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Додано: Чет 24 лис, 2022 20:36
Letusrock написав: Bobua написав:
А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні... З ними наче й все добре. Здорові, помиті, добре вдягнені -- але бувало відчуття, що щось не так.
є різні хлопці в тилу..: хтось може воювати але не хоче (бо нафіга, бо нехочу, бо грошей багато і ще мільйон причин), а хтось просто ментально не здатний і буде вбитий (або поїде дах чи схопить інфаркт) в перший же день на фронті
Памятаю літом сюжет по всім місцевих ЗМІ з обїздної Ужгороді де швидка відкачувала водія що впав в обморок під час оформлення повістки
Нажаль кращі давно на фронті і рівноцінної заміни їм не видно
У багатих теж можуть бути причини повоювати.
От волонтери привозили їжу і просили постріляти хоч на полігоні.
Головне для них, мабуть, -- безпека. Але ж хіба це нині проблема? От, напр., глибочезний бункер, і дистанційне керування Стугнами і т.п.
Але ж їм, як і всім іншим людям, аж ніяк не треба оця безглузда безстроковість.
Так само як брехні командирів по рації і/або дикі накази типу "йдіть, штурмуйте", якщо то самогубче, і потім, коли добровольців навіть і не надто шукали, то справжні штурмовики (в дуже модних шоломах і всякому такому) кажуть "та ні, це й справді не треба робити, ми не будем..."
Але мені важко уявити, хто не міг би впоратись з тією війною, яку я бачив за свої пів року.
Утримання фронту:
* Копати ями (собі ж, таки).
* Чергувати (слухати, дивитись).
* Стріляти (для профілактики, за командою; або якщо тих довбнів таки поженуть щось "завойовувати").
Просування на фронті, як мені здається -- то справа або дуже вже модних ДРГ (як у фільмах
), або високоточної арти (подарованої Заходом і якраз і призначеної для правильного, дистанційного перемелювання окупантів).
І просування варто робити на значну відстань, бо копати і накривати ідеально через кожні пів-км все наново -- то якось складнувато. І не будуть... І потім осколки залітають аж на півтора метри вниз. Спати не дають...
Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:
* на фронт підете на місяць-два;
* потрапите в колектив підібраний за інтересами;
* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;
* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;
* дурних наказів і "планів виконати 5річку за 1рік" -- не буде, хай хоч як там тили мріятимуть про "перемогу ще до Різдва..."
-- то мені дуже важко уявити от хто саме не зміг би ці 1-2місяці відстояти. І хто саме не захотів би. І чому?
Але якщо не так -- то я і далі сумуватиму, чуючи, що військові вчергове відмовились щось робити. І сподіватимусь, що надалі вони знаходитимуть правильніші способи належним чином виконувати будь-які накази.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 20:43
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Додано: Чет 24 лис, 2022 20:58
drevlyanin написав: pesikot написав:
У prodigy
з"явилась электрика
У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...
В мене як вимкнули вчора в 12.00, так і нема досі. Пару раз пробували вмикати але не пішло. Вчора сидів на генераторі 2 год. та на ДБЖ 4 год. Сьогодні поки тільки на ДБЖ. Є ще лампочки аккумуляторні з пультом ДУ та ліхтарі. Якось перебьємося.
Сутки без света и без связи, моб. сети вообще не ловились. Посадил 2 гаджета (ноут и планшет) в ноль, ещё 3 планшета оставались в запасе. В основном в режиме просмотра ранее скачанных видео и чтения pdf .
Хорошо что мой газовый котёл от э.э. не зависит.
Заправки не работали. А 8е чудо света эпицентр работал, ряды не освещались - ходил с фонариком. Тот случай когда спасибо Герегам. Хоть что то для людей. Никогда не думал что поеду ужинать... в эпицентр.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 24 лис, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 21:04
в Запорожье большая серия взрывов, думал кассетный взорвался, но послушал запись, вроде грады, скорее всего по пригороду...
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Додано: Чет 24 лис, 2022 21:09
барабашов написав:
и как в сталинку вписать бензогенератор Хонда хоть на Квт?
на балкон, если соседи адекватные или никак. У меня на 1м этаже коммерция (инет провайдер) они включают постоянно с мая, из соседей кто этажом выше, слова никто не сказал. Но и гена не сильно шумный, как скутер примерно. Наверное от модели зависит. Зато у людей оптиковолоконный интернет при выключенном свете и отсутствии моб. сетей операторов.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 21:42
vitaliian написав: барабашов написав:
и как в сталинку вписать бензогенератор Хонда хоть на Квт?
на балкон, если соседи адекватные или никак. У меня на 1м этаже коммерция (инет провайдер) они включают постоянно с мая, из соседей кто этажом выше, слова никто не сказал. Но и гена не сильно шумный, как скутер примерно. Наверное от модели зависит. Зато у людей оптиковолоконный интернет при выключенном свете и отсутствии моб. сетей операторов.
у меня оптика от укртелекома, инет не пропадает, испытывал 9 часов...только роутер и оптопреобразователь надо запитать
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Додано: Чет 24 лис, 2022 22:09
edvardd написав: vitaliian написав: барабашов написав:
и как в сталинку вписать бензогенератор Хонда хоть на Квт?
на балкон, если соседи адекватные или никак. У меня на 1м этаже коммерция (инет провайдер) они включают постоянно с мая, из соседей кто этажом выше, слова никто не сказал. Но и гена не сильно шумный, как скутер примерно. Наверное от модели зависит. Зато у людей оптиковолоконный интернет при выключенном свете и отсутствии моб. сетей операторов.
у меня оптика от укртелекома, инет не пропадает, испытывал 9 часов...только роутер и оптопреобразователь надо запитать
Больше года не пользуюсь проводным интернетом, только мобильный (безлимитные тарифы) и до вчерашнего дня были сплошные плюсы, поскольку часто переезжаю с места на место. С сентября уже 3 места жительства сменил.
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