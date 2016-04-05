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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2794279527962797
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:32

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:
думаю що надовго ( до чергового ракетного удару)
у мене з 14:30 вчора до 1730 сьогодні (але деякі будинки вже мали енергію 1300)

ніч без підігріву (+17,0с)-не бачу проблем (якщо на вулиці вночі +8/10)
от коли буде -10с (то без підігріву у спальні буде +11/12с)

Та у нас біля нуля, дощ, зранку була ожеледиця на вулицях, крім головних
Трошки проблєма, ми на півночі, ви на півдні :)


яка у вас температура в кімнатах ?центральне опалення вже включили?
у нас включили 15 листопада

нульова темп буде після 20го грудня

Центральне опалення є вже давно, але без електрики його немає

Особисто у мене більше-меньше, у мене приватний будинок та газовий котел

Я ж переймаюсь не тільки за себе
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:55

  prodigy написав:
  Faceless написав:
Bobua написав: поранення

:(


Радий вас чути, одужуйте


приєднуюсь

бажаю здоров'я (публікуєте цікаві думки )


Дякую. Цікаві думки почули і заклубочились. :)


  greenozon написав:Bobua

Дякую за ваш допис, одужуйте і тримайтесь!

PS як в війську щодо ковіду ситуація?


Дякую.
Ковідів дуже давно не бачив... Ні коли їхали купою в камазах, автобусах, поїздах. Ні у школах, дидсадках, хатах де жили натовпами.
Ніде.
І в тилу теж не бачив. Маски і страшні халати, як у фільмах жахів, лише на медиках... Чомусь :)


  greenozon написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:Bobua понад місяць не дописував

Якщо хто не помітив, він скромно на воєнній гілці відзвітував.


ледве знайшов, дописи продукуються щогодини, гілка тікає в історію..
раджу усім прочитати
viewtopic.php?p=5510862#p5510862


От-от.
І допомогти мені запатентувати той стартапчик. За відсоточок. ;)


  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  Faceless написав:

quote="Bobua"] поранення
:(/quote]

Радий вас чути, одужуйте


Дякую.
Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні.
Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою... :)

Желаю быстрее выздороветь"
А то, что не точная наука, это точно.
Скорее пока что вообще не наука, а только стремится к этому.


Дякую.
Але те як вони оцінють скарги "на око", без вимірювальної техніки, хай би і неповіреної -- схоже на якусь магію... :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 20:36

  Letusrock написав:
  Bobua написав:А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні... З ними наче й все добре. Здорові, помиті, добре вдягнені -- але бувало відчуття, що щось не так.

є різні хлопці в тилу..: хтось може воювати але не хоче (бо нафіга, бо нехочу, бо грошей багато і ще мільйон причин), а хтось просто ментально не здатний і буде вбитий (або поїде дах чи схопить інфаркт) в перший же день на фронті
Памятаю літом сюжет по всім місцевих ЗМІ з обїздної Ужгороді де швидка відкачувала водія що впав в обморок під час оформлення повістки

Нажаль кращі давно на фронті і рівноцінної заміни їм не видно


У багатих теж можуть бути причини повоювати.
От волонтери привозили їжу і просили постріляти хоч на полігоні.
Головне для них, мабуть, -- безпека. Але ж хіба це нині проблема? От, напр., глибочезний бункер, і дистанційне керування Стугнами і т.п.

Але ж їм, як і всім іншим людям, аж ніяк не треба оця безглузда безстроковість.
Так само як брехні командирів по рації і/або дикі накази типу "йдіть, штурмуйте", якщо то самогубче, і потім, коли добровольців навіть і не надто шукали, то справжні штурмовики (в дуже модних шоломах і всякому такому) кажуть "та ні, це й справді не треба робити, ми не будем..." :)

Але мені важко уявити, хто не міг би впоратись з тією війною, яку я бачив за свої пів року.
Утримання фронту:
* Копати ями (собі ж, таки).
* Чергувати (слухати, дивитись).
* Стріляти (для профілактики, за командою; або якщо тих довбнів таки поженуть щось "завойовувати").

Просування на фронті, як мені здається -- то справа або дуже вже модних ДРГ (як у фільмах :)), або високоточної арти (подарованої Заходом і якраз і призначеної для правильного, дистанційного перемелювання окупантів).
І просування варто робити на значну відстань, бо копати і накривати ідеально через кожні пів-км все наново -- то якось складнувато. І не будуть... І потім осколки залітають аж на півтора метри вниз. Спати не дають... :(

Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:
* на фронт підете на місяць-два;
* потрапите в колектив підібраний за інтересами; :)
* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;
* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;
* дурних наказів і "планів виконати 5річку за 1рік" -- не буде, хай хоч як там тили мріятимуть про "перемогу ще до Різдва..."
-- то мені дуже важко уявити от хто саме не зміг би ці 1-2місяці відстояти. І хто саме не захотів би. І чому?

Але якщо не так -- то я і далі сумуватиму, чуючи, що військові вчергове відмовились щось робити. І сподіватимусь, що надалі вони знаходитимуть правильніші способи належним чином виконувати будь-які накази.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 20:43

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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 20:58

  drevlyanin написав:
  pesikot написав:У prodigy з"явилась электрика :)

У мене не було з 14:30 вчора до 2:30 ночі сьогодні
Потім з 8:00 до 17:00 не було
Зараз є. Чи надовго ? ...


В мене як вимкнули вчора в 12.00, так і нема досі. Пару раз пробували вмикати але не пішло. Вчора сидів на генераторі 2 год. та на ДБЖ 4 год. Сьогодні поки тільки на ДБЖ. Є ще лампочки аккумуляторні з пультом ДУ та ліхтарі. Якось перебьємося.

Сутки без света и без связи, моб. сети вообще не ловились. Посадил 2 гаджета (ноут и планшет) в ноль, ещё 3 планшета оставались в запасе. В основном в режиме просмотра ранее скачанных видео и чтения pdf .

Хорошо что мой газовый котёл от э.э. не зависит.

Заправки не работали. А 8е чудо света эпицентр работал, ряды не освещались - ходил с фонариком. Тот случай когда спасибо Герегам. Хоть что то для людей. Никогда не думал что поеду ужинать... в эпицентр.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 лис, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 21:04

в Запорожье большая серия взрывов, думал кассетный взорвался, но послушал запись, вроде грады, скорее всего по пригороду...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 21:09

  барабашов написав:и как в сталинку вписать бензогенератор Хонда хоть на Квт?
на балкон, если соседи адекватные или никак. У меня на 1м этаже коммерция (инет провайдер) они включают постоянно с мая, из соседей кто этажом выше, слова никто не сказал. Но и гена не сильно шумный, как скутер примерно. Наверное от модели зависит. Зато у людей оптиковолоконный интернет при выключенном свете и отсутствии моб. сетей операторов.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 21:42

  vitaliian написав:
  барабашов написав:и как в сталинку вписать бензогенератор Хонда хоть на Квт?
на балкон, если соседи адекватные или никак. У меня на 1м этаже коммерция (инет провайдер) они включают постоянно с мая, из соседей кто этажом выше, слова никто не сказал. Но и гена не сильно шумный, как скутер примерно. Наверное от модели зависит. Зато у людей оптиковолоконный интернет при выключенном свете и отсутствии моб. сетей операторов.

у меня оптика от укртелекома, инет не пропадает, испытывал 9 часов...только роутер и оптопреобразователь надо запитать
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 22:09

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:и как в сталинку вписать бензогенератор Хонда хоть на Квт?
на балкон, если соседи адекватные или никак. У меня на 1м этаже коммерция (инет провайдер) они включают постоянно с мая, из соседей кто этажом выше, слова никто не сказал. Но и гена не сильно шумный, как скутер примерно. Наверное от модели зависит. Зато у людей оптиковолоконный интернет при выключенном свете и отсутствии моб. сетей операторов.

у меня оптика от укртелекома, инет не пропадает, испытывал 9 часов...только роутер и оптопреобразователь надо запитать

Больше года не пользуюсь проводным интернетом, только мобильный (безлимитные тарифы) и до вчерашнего дня были сплошные плюсы, поскольку часто переезжаю с места на место. С сентября уже 2 места жительства сменил.
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