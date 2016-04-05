Додано: Чет 24 лис, 2022 20:36

Letusrock написав: Bobua написав: А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні... З ними наче й все добре. Здорові, помиті, добре вдягнені -- але бувало відчуття, що щось не так. А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні... З ними наче й все добре. Здорові, помиті, добре вдягнені -- але бувало відчуття, що щось не так.

є різні хлопці в тилу..: хтось може воювати але не хоче (бо нафіга, бо нехочу, бо грошей багато і ще мільйон причин), а хтось просто ментально не здатний і буде вбитий (або поїде дах чи схопить інфаркт) в перший же день на фронті

Памятаю літом сюжет по всім місцевих ЗМІ з обїздної Ужгороді де швидка відкачувала водія що впав в обморок під час оформлення повістки



Нажаль кращі давно на фронті і рівноцінної заміни їм не видно є різні хлопці в тилу..: хтось може воювати але не хоче (бо нафіга, бо нехочу, бо грошей багато і ще мільйон причин), а хтось просто ментально не здатний і буде вбитий (або поїде дах чи схопить інфаркт) в перший же день на фронтіПамятаю літом сюжет по всім місцевих ЗМІ з обїздної Ужгороді де швидка відкачувала водія що впав в обморок під час оформлення повісткиНажаль кращі давно на фронті і рівноцінної заміни їм не видно

У багатих теж можуть бути причини повоювати.От волонтери привозили їжу і просили постріляти хоч на полігоні.Головне для них, мабуть, -- безпека. Але ж хіба це нині проблема? От, напр., глибочезний бункер, і дистанційне керування Стугнами і т.п.Але ж їм, як і всім іншим людям, аж ніяк не треба оця безглузда безстроковість.Так само як брехні командирів по рації і/або дикі накази типу "йдіть, штурмуйте", якщо то самогубче, і потім, коли добровольців навіть і не надто шукали, то справжні штурмовики (в дуже модних шоломах і всякому такому) кажуть "та ні, це й справді не треба робити, ми не будем..."Але мені важко уявити, хто не міг би впоратись з тією війною, яку я бачив за свої пів року.Утримання фронту:* Копати ями (собі ж, таки).* Чергувати (слухати, дивитись).* Стріляти (для профілактики, за командою; або якщо тих довбнів таки поженуть щось "завойовувати").Просування на фронті, як мені здається -- то справа або дуже вже модних ДРГ (як у фільмах), або високоточної арти (подарованої Заходом і якраз і призначеної для правильного, дистанційного перемелювання окупантів).І просування варто робити на значну відстань, бо копати і накривати ідеально через кожні пів-км все наново -- то якось складнувато. І не будуть... І потім осколки залітають аж на півтора метри вниз. Спати не дають...Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:* на фронт підете на місяць-два;* потрапите в колектив підібраний за інтересами;* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;* дурних наказів і "планів виконати 5річку за 1рік" -- не буде, хай хоч як там тили мріятимуть про "перемогу ще до Різдва..."-- то мені дуже важко уявити от хто саме не зміг би ці 1-2місяці відстояти. І хто саме не захотів би. І чому?Але якщо не так -- то я і далі сумуватиму, чуючи, що військові вчергове відмовились щось робити. І сподіватимусь, що надалі вони знаходитимуть правильніші способи належним чином виконувати будь-які накази.