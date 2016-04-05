От цікаво хто із нас пише маячню?
1 CЕС- СонячнаЕлектроСтанція.....може мати потужність до 30Квт ( якщо домашня)
Може бути автономною і мережевою
2 Я споживаю в місяць 200-300Квт*годин електроенергії
Ви самі написали що генерація взимку 500 Квт*годин...тобто приблизно 17Квт*годин доба...з яких 50% споживається і нехай 50% може накопичуватись для пасмурних днів
3 50% від 17 Квт*годин=8,5 Квт годин
Остання вишенька на торті
Хто з тих хто створив СЕС вартістю від 15000 доларів - пошкодував 1000 на акамулятори ?
4 Чомусь поверхапайки вважають що якщо станція на 30Квт максимальної потужності то і інші елементи треба рахувати на максимальну потужність....
Ще раз
Здурі можна і мягке зломати....
Тому коли зрозумієте що мережева СЕС за 15000 з допомогою 1000 доларів на батареї перетворюється на мережеву СЕС 30Квт ...і автономну на 1,5Квт - тоді й поговоримо.