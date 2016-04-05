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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2796279727982799>
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:припенить писати маячню
-взимку СЕС майже не працює-сонця немає (500квт на місяць)
-СЕС працює від мережі (вона не працює автономно у багатьох)
От цікаво хто із нас пише маячню?
1 CЕС- СонячнаЕлектроСтанція.....може мати потужність до 30Квт ( якщо домашня)
Може бути автономною і мережевою
2 Я споживаю в місяць 200-300Квт*годин електроенергії
Ви самі написали що генерація взимку 500 Квт*годин...тобто приблизно 17Квт*годин доба...з яких 50% споживається і нехай 50% може накопичуватись для пасмурних днів
3 50% від 17 Квт*годин=8,5 Квт годин
Остання вишенька на торті
Хто з тих хто створив СЕС вартістю від 15000 доларів - пошкодував 1000 на акамулятори ?
4 Чомусь поверхапайки вважають що якщо станція на 30Квт максимальної потужності то і інші елементи треба рахувати на максимальну потужність....

Ще раз
Здурі можна і мягке зломати....

Тому коли зрозумієте що мережева СЕС за 15000 з допомогою 1000 доларів на батареї перетворюється на мережеву СЕС 30Квт ...і автономну на 1,5Квт - тоді й поговоримо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 22:40

  prodigy написав:
  greenozon написав:Львів
бічна Личаківської
2ий день нема світла!!!
(ривками пробували вмикати, але через 20-30 сек гасло)
так пару разів пробували - ібобік здох
про Львівщину писали що потрібно майже рік щоб відновити енергію по місту
Не знаю , може окремі будинки в приватному секторі і є у Львові більше доби без світла( підозрюю що вони знаходяться на території садових кооперативів), але сьогодні
Львів без світла був з 10 до 16
Рясна-Руська з 12 до 21
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже 34 години сидимо без ее (
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Вже 34 години сидимо без ее (
Ну, полежіть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:13

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:18

  beee написав:Вже 34 години сидимо без ее (

Купите фонарик на прищепке, его можно зацепить за книгу и читать. Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:24

Какой он тупой. Жесть.

Ему пытаются что то вежливо объяснить, но не доходит в упор, переходит на крик как колхозник у пивной бочки.
https://t.me/voynareal/43439
И ещё на ночь видос
https://t.me/sotaproject/50012

Интересно, а сама она с лицом как у Зверева готова идти сражаться и умереть за Бахмут?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 лис, 2022 23:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:28

vitaliian просто пометному указали его место, место клоуна, потешника, дурачка.
Сиди там себе на ТВ да говори, говори до пори.
Как спермоусов - как только захотел оружие и расстреливать военних, все сразу и порешали. Уже и могилку нашли , "засекреченную".
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:33

  vitaliian написав:
  beee написав:Вже 34 години сидимо без ее (

Купите фонарик на прищепке, его можно зацепить за книгу и читать. Зображення

Не дадут книгу почитать.
Обязательно нужно включить свет.
Света пришла, праздник у нас
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:34

  beee написав:Света пришла, праздник у нас
видите как полезно жаловаться на форуме) Бог тоже читает эту ветку.
vitaliian
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