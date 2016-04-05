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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2796279727982799
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:37

  vitaliian написав:
  beee написав:Света пришла, праздник у нас
видите как полезно жаловаться на форуме) Бог тоже читает эту ветку.

✔️ Проверено
Работает.
Инструкция: скулишь здесь как хаски. Тебя жалеют, но, в основном, посылают. Вследствие чего, проблема обязательно решается
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:43

  beee написав:Инструкция: скулишь здесь как хаски. Тебя жалеют, но, в основном, посылают
а вы не воспринимайте всех как одного человека. Я вас не жалел (я жалею только детей инвалидов) но и не посылал. Захожу утром в магазин, продавец (девушка) сидит при свечах и вместо "добрый день" говорит "им нас не запугать". Я наверное был первый покупатель, вряд ли она это всем говорит. Но впечатлило.
vitaliian
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