Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:49

Hotab написав: .............

Як для ЛАДа, наприклад, це не проблема. "Ви ж можете врівноважити його інформацію позитивними новинами".

........... .............Як для ЛАДа, наприклад, це не проблема. "Ви ж можете врівноважити його інформацію позитивними новинами"............

Смотря какая "информация".Бывает реальная и правдивая информация. Такое публиковать и обсуждать можно и нужно, какой бы горькой и неприятной она не была, хотя бы для того, чтобы избежать такого в дальнейшем.Хотя тоже не всё. Я ни разу не писал о мародёрстве весной в Харькове. Не видел смысла - с этим боролась и полиция в меру сил и возможностей (которые тогда были ограничены, было много других, более важных задач), боролись и граждане самостоятельно - неоднократно публиковались фото с привязанными скотчем к столбу мародёрами.Но тут просто надо понимать, что есть вещи, неизбежные в условиях войны или серьёзных бедствий в самых цивилизованных странах. Хороший пример - Нью-Орлеан после наводнения.А есть не информация, а просто враждебные призывы или рассуждения, ничем не обоснованные. С призывами вопросов вообще нет, всё понятно; с рассуждениями несколько сложнее - тут достаточно тонкая грань между трезвым обсуждением возможностей и событий и паникёрством и капитулянством.Посмотрите мои посты 2014 на валютной ветке, когда поначалу модераторы не успевали всё чистить и банить. Я тогда даже предлагал для ускорения разрешить блокировать голосами нескольких форумчан.