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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лис, 2022 23:37
vitaliian написав: beee написав:
Света пришла, праздник у нас
видите как полезно жаловаться на форуме) Бог тоже читает эту ветку.
✔️ Проверено
Работает.
Инструкция: скулишь здесь как хаски. Тебя жалеют, но, в основном, посылают. Вследствие чего, проблема обязательно решается
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Додано: Чет 24 лис, 2022 23:43
beee написав:
Инструкция: скулишь здесь как хаски. Тебя жалеют, но, в основном, посылают
а вы не воспринимайте всех как одного человека. Я вас не жалел (я жалею только детей инвалидов) но и не посылал. Захожу утром в магазин, продавец (девушка) сидит при свечах и в ответ на мой "добрый день" говорит "им нас не запугать". Я наверное был первый покупатель, вряд ли она это всем говорит. Но впечатлило. А могла бы в Польше сидеть и жаловаться в мордокниге как все плохо.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:12
yanyura написав: flyman написав:
почитайте Загальну декларацію прав людини, може зрозумієте.
Вы, случайно, не заменитель Igneus
'а? Именно он продвигал такие мысли.
Кстати куда он исчез, ведь именно он, как военюрист, просто обязан был оценивать с юридической точки зрения все преступления недорашки в Украине, но почему-то молчит.
Бессрочный бан.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:14
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
.........
Не розумію, чому будь-яку критику дій/бездіяльності зеленої влади ви зводите до протистояння Порох/Зе?
Потому что именно Вы относитесь к порохоботам и используете любой повод, чтобы, не разбираясь в ситуации
, очернить Зеленского. По принципу: "Ложечки нашлись, а вот осадочек остался".
Так і не зрозумів, до чого тут Порошенко.
Порошенко тут не при чём, он ведёт себя вполне прилично.
Тут при чём некоторые его неумные вболівальники.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:21
Faceless написав:
prodigy написав:Гитлер і Муссоліні були не справжні фашисти (вони були расисти)
а справжні фашисти були тільки руські (*уйло знає про це)
Гітлер не був
А от Мусоліні якраз і створив цей термін, серія його статей "Доктрина фашизму" була видана здається в газеті.
кацапи створили свою певну версію, що є їх комбінацією: не на базі расизму, а на базі свого збочення що назвали "руський мір". При цьому кацапи не менш небезпечні для світу і земної цивілізації ніж нацисти, а навіть більш небезпечні, бо мають ядерну зброю, і тому мають бути знищені, як мінімум як держава, "руський мір" має бути винищений і заборонений, як людоненависницька ідеологія
Вы смешиваете разные вещи.
Россия - это государство.
"Русский мир" - идеология.
Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства.
Давайте реально смотреть на вещи.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:49
Hotab написав:
.............
Як для ЛАДа, наприклад, це не проблема. "Ви ж можете врівноважити його інформацію позитивними новинами".
...........
Смотря какая "информация".
Бывает реальная и правдивая информация. Такое публиковать и обсуждать можно и нужно, какой бы горькой и неприятной она не была, хотя бы для того, чтобы избежать такого в дальнейшем.
Хотя тоже не всё. Я ни разу не писал о мародёрстве весной в Харькове. Не видел смысла - с этим боролась и полиция в меру сил и возможностей (которые тогда были ограничены, было много других, более важных задач), боролись и граждане самостоятельно - неоднократно публиковались фото с привязанными скотчем к столбу мародёрами.
Но тут просто надо понимать, что есть вещи, неизбежные в условиях войны или серьёзных бедствий в самых цивилизованных странах. Хороший пример - Нью-Орлеан после наводнения.
А есть не информация, а просто враждебные призывы или рассуждения, ничем не обоснованные. С призывами вопросов вообще нет, всё понятно; с рассуждениями несколько сложнее - тут достаточно тонкая грань между трезвым обсуждением возможностей и событий и паникёрством и капитулянством.
Посмотрите мои посты 2014 на валютной ветке, когда поначалу модераторы не успевали всё чистить и банить. Я тогда даже предлагал для ускорения разрешить блокировать голосами нескольких форумчан.
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