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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2796279727982799
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:37

  vitaliian написав:
  beee написав:Света пришла, праздник у нас
видите как полезно жаловаться на форуме) Бог тоже читает эту ветку.

✔️ Проверено
Работает.
Инструкция: скулишь здесь как хаски. Тебя жалеют, но, в основном, посылают. Вследствие чего, проблема обязательно решается
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 23:43

  beee написав:Инструкция: скулишь здесь как хаски. Тебя жалеют, но, в основном, посылают
а вы не воспринимайте всех как одного человека. Я вас не жалел (я жалею только детей инвалидов) но и не посылал. Захожу утром в магазин, продавец (девушка) сидит при свечах и в ответ на мой "добрый день" говорит "им нас не запугать". Я наверное был первый покупатель, вряд ли она это всем говорит. Но впечатлило. А могла бы в Польше сидеть и жаловаться в мордокниге как все плохо.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:12

  yanyura написав:
  flyman написав:почитайте Загальну декларацію прав людини, може зрозумієте.

Вы, случайно, не заменитель Igneus'а? Именно он продвигал такие мысли.
Кстати куда он исчез, ведь именно он, как военюрист, просто обязан был оценивать с юридической точки зрения все преступления недорашки в Украине, но почему-то молчит.

Бессрочный бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:14

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
Не розумію, чому будь-яку критику дій/бездіяльності зеленої влади ви зводите до протистояння Порох/Зе?

Потому что именно Вы относитесь к порохоботам и используете любой повод, чтобы, не разбираясь в ситуации, очернить Зеленского. По принципу: "Ложечки нашлись, а вот осадочек остался".

Так і не зрозумів, до чого тут Порошенко.

Порошенко тут не при чём, он ведёт себя вполне прилично.
Тут при чём некоторые его неумные вболівальники.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:21

  Faceless написав:........
Гітлер не був
А от Мусоліні якраз і створив цей термін, серія його статей "Доктрина фашизму" була видана здається в газеті.
кацапи створили свою певну версію, що є їх комбінацією: не на базі расизму, а на базі свого збочення що назвали "руський мір". При цьому кацапи не менш небезпечні для світу і земної цивілізації ніж нацисти, а навіть більш небезпечні, бо мають ядерну зброю, і тому мають бути знищені, як мінімум як держава, "руський мір" має бути винищений і заборонений, як людоненависницька ідеологія

Вы смешиваете разные вещи.
Россия - это государство.
"Русский мир" - идеология.
Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства.
Давайте реально смотреть на вещи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 лис, 2022 02:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:49

  Hotab написав:.............
Як для ЛАДа, наприклад, це не проблема. "Ви ж можете врівноважити його інформацію позитивними новинами".
...........

Смотря какая "информация".
Бывает реальная и правдивая информация. Такое публиковать и обсуждать можно и нужно, какой бы горькой и неприятной она не была, хотя бы для того, чтобы избежать такого в дальнейшем.
Хотя тоже не всё. Я ни разу не писал о мародёрстве весной в Харькове. Не видел смысла - с этим боролась и полиция в меру сил и возможностей (которые тогда были ограничены, было много других, более важных задач), боролись и граждане самостоятельно - неоднократно публиковались фото с привязанными скотчем к столбу мародёрами.
Но тут просто надо понимать, что есть вещи, неизбежные в условиях войны или серьёзных бедствий в самых цивилизованных странах. Хороший пример - Нью-Орлеан после наводнения.
А есть не информация, а просто враждебные призывы или рассуждения, ничем не обоснованные. С призывами вопросов вообще нет, всё понятно; с рассуждениями несколько сложнее - тут достаточно тонкая грань между трезвым обсуждением возможностей и событий и паникёрством и капитулянством.
Посмотрите мои посты 2014 на валютной ветке, когда поначалу модераторы не успевали всё чистить и банить. Я тогда даже предлагал для ускорения разрешить блокировать голосами нескольких форумчан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:19

  sashaqbl написав:
  Wisznia2021 написав:Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.

От перші місяці війни ні слова кривого про головнокомандуючого не сказав. Але що в результаті? Гроші виділяються на телемарафон. Гроші виділяються на дороги.
А критика головнокомандуючого і його рішень не на часі. На будь яку критику відповідь: порохобот, не на часі.
Так виходить? В 19 теж голосувализа "мір в глазах" пітуна. Зараз всі побачили, як виглядає той "мір".

За что Вы хотите сегодня критиковать Президента?
Можно конкретно?
За деньги на телемарафон? Мне, например, кажется, что во время войны это разумное решение. И на него тратится совсем не так много денег. На следующий год при общей планируемой сумме расходов 2,6 трлн гривен на телемарофон предусматривается 1,9 млрд грн. Сумма и сама по себе далеко не огромная, а относительно бюджета это вообще смешно - 0,07%.
За деньги на дороги?
"пообещали «Укравтодору» — 47,6 млрд гривен плюс 16 млрд субвенции местным бюджетам на строительство, ремонт и содержание автодорог."
Во-первых, тоже не впечатляет. Во вторых, если правильно понимаю, сюда включены и деньги на восстановление многочисленных разрушенных мостов и дорог. С учётом этого, цифра просто мизерная.
Цифры и цитаты отсюда - https://hromadske.ua/ru/posts/maksimum-na-oboronu-izryadno-na-dorogi-i-pochti-2-milliarda-na-edinyj-telemarafon-byudzhet-2023.
Там приводятся "факты" коррупции. Но фактом это становится, когда есть хоть какие-то доказательства, а не просто чьи-то подозрения или сомнения. Ну а сравнения с затратами на Минкульт, Минспорт, Минветеранов, Минагро ... Это просто несерьёзно. Разворовать деньги можно и там.
Прошу не воспринимать мои слова как призыв не бороться с коррупцией. Это, безусловно, нужно.
Я не возражаю против критики президента. За сегодняшние действия или ошибки. Но я не видел здесь такой критики. Всё время обсуждается или довоенное прошлое, но сегодня это неактуально, можно отложить на потом. Или просто совершенно непонятные выпады - то о позе жены на фото. то о том, что президент спит по 12-15 часов.
Если это критика, то простите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:46

В Харькове свет пропал 23.11 примерно в 15.00. Появлялся 24.11 постепенно по районам - на Салтовке где-то в 9 часов, на ХТЗ - В 12, на Новых Домах около 16 часов.
Вода тоже появлялась постепенно - на Салтовке часов в 7 вечера, у меня позже - в 12 часу. Не знаю, везде ли уже появилась.
Отопление пропало вместе со светом и появлялось примерно вместе со светом. Перед включением у меня температура опустилась до 16 градусов.
На улице у нас близко к 0. Днём было до 4 градусов.
С мобильной связью было хреново, с моб. интернетом ещё хуже. Проводного интернета не было вообще.
ЛАД
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