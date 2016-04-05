Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:19

sashaqbl написав: Wisznia2021 написав: Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть. Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.

От перші місяці війни ні слова кривого про головнокомандуючого не сказав. Але що в результаті? Гроші виділяються на телемарафон. Гроші виділяються на дороги.

А критика головнокомандуючого і його рішень не на часі. На будь яку критику відповідь: порохобот, не на часі.

Так виходить? В 19 теж голосувализа "мір в глазах" пітуна. Зараз всі побачили, як виглядає той "мір". От перші місяці війни ні слова кривого про головнокомандуючого не сказав. Але що в результаті? Гроші виділяються на телемарафон. Гроші виділяються на дороги.А критика головнокомандуючого і його рішень не на часі. На будь яку критику відповідь: порохобот, не на часі.Так виходить? В 19 теж голосувализа "мір в глазах" пітуна. Зараз всі побачили, як виглядає той "мір".

За что Вы хотите сегодня критиковать Президента?Можно конкретно?За деньги на телемарафон? Мне, например, кажется, что во время войны это разумное решение. И на него тратится совсем не так много денег. На следующий год при общей планируемой сумме расходов 2,6 трлн гривен на телемарофон предусматривается 1,9 млрд грн. Сумма и сама по себе далеко не огромная, а относительно бюджета это вообще смешно - 0,07%.За деньги на дороги?"пообещали «Укравтодору» — 47,6 млрд гривен плюс 16 млрд субвенции местным бюджетам на строительство, ремонт и содержание автодорог."Во-первых, тоже не впечатляет. Во вторых, если правильно понимаю, сюда включены и деньги на восстановление многочисленных разрушенных мостов и дорог. С учётом этого, цифра просто мизерная.Цифры и цитаты отсюда -Там приводятся "факты" коррупции. Но фактом это становится, когда есть хоть какие-то доказательства, а не просто чьи-то подозрения или сомнения. Ну а сравнения с затратами на Минкульт, Минспорт, Минветеранов, Минагро ... Это просто несерьёзно. Разворовать деньги можно и там.Прошу не воспринимать мои слова как призыв не бороться с коррупцией. Это, безусловно, нужно.Я не возражаю против критики президента. За сегодняшние действия или ошибки. Но я не видел здесь такой критики. Всё время обсуждается или довоенное прошлое, но сегодня это неактуально, можно отложить на потом. Или просто совершенно непонятные выпады - то о позе жены на фото. то о том, что президент спит по 12-15 часов.Если это критика, то простите.