✔️ Проверено
Работает.
Инструкция: скулишь здесь как хаски. Тебя жалеют, но, в основном, посылают. Вследствие чего, проблема обязательно решается
|
|
|
Додано: Чет 24 лис, 2022 23:37
Додано: Чет 24 лис, 2022 23:43
а вы не воспринимайте всех как одного человека. Я вас не жалел (я жалею только детей инвалидов) но и не посылал. Захожу утром в магазин, продавец (девушка) сидит при свечах и в ответ на мой "добрый день" говорит "им нас не запугать". Я наверное был первый покупатель, вряд ли она это всем говорит. Но впечатлило. А могла бы в Польше сидеть и жаловаться в мордокниге как все плохо.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:12
Бессрочный бан.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:14
Порошенко тут не при чём, он ведёт себя вполне прилично.
Тут при чём некоторые его неумные вболівальники.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:21
Вы смешиваете разные вещи.
Россия - это государство.
"Русский мир" - идеология.
Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства.
Давайте реально смотреть на вещи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 лис, 2022 02:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 00:49
Смотря какая "информация".
Бывает реальная и правдивая информация. Такое публиковать и обсуждать можно и нужно, какой бы горькой и неприятной она не была, хотя бы для того, чтобы избежать такого в дальнейшем.
Хотя тоже не всё. Я ни разу не писал о мародёрстве весной в Харькове. Не видел смысла - с этим боролась и полиция в меру сил и возможностей (которые тогда были ограничены, было много других, более важных задач), боролись и граждане самостоятельно - неоднократно публиковались фото с привязанными скотчем к столбу мародёрами.
Но тут просто надо понимать, что есть вещи, неизбежные в условиях войны или серьёзных бедствий в самых цивилизованных странах. Хороший пример - Нью-Орлеан после наводнения.
А есть не информация, а просто враждебные призывы или рассуждения, ничем не обоснованные. С призывами вопросов вообще нет, всё понятно; с рассуждениями несколько сложнее - тут достаточно тонкая грань между трезвым обсуждением возможностей и событий и паникёрством и капитулянством.
Посмотрите мои посты 2014 на валютной ветке, когда поначалу модераторы не успевали всё чистить и банить. Я тогда даже предлагал для ускорения разрешить блокировать голосами нескольких форумчан.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:19
За что Вы хотите сегодня критиковать Президента?
Можно конкретно?
За деньги на телемарафон? Мне, например, кажется, что во время войны это разумное решение. И на него тратится совсем не так много денег. На следующий год при общей планируемой сумме расходов 2,6 трлн гривен на телемарофон предусматривается 1,9 млрд грн. Сумма и сама по себе далеко не огромная, а относительно бюджета это вообще смешно - 0,07%.
За деньги на дороги?
"пообещали «Укравтодору» — 47,6 млрд гривен плюс 16 млрд субвенции местным бюджетам на строительство, ремонт и содержание автодорог."
Во-первых, тоже не впечатляет. Во вторых, если правильно понимаю, сюда включены и деньги на восстановление многочисленных разрушенных мостов и дорог. С учётом этого, цифра просто мизерная.
Цифры и цитаты отсюда -
Там приводятся "факты" коррупции. Но фактом это становится, когда есть хоть какие-то доказательства, а не просто чьи-то подозрения или сомнения. Ну а сравнения с затратами на Минкульт, Минспорт, Минветеранов, Минагро ... Это просто несерьёзно. Разворовать деньги можно и там.
Прошу не воспринимать мои слова как призыв не бороться с коррупцией. Это, безусловно, нужно.
Я не возражаю против критики президента. За сегодняшние действия или ошибки. Но я не видел здесь такой критики. Всё время обсуждается или довоенное прошлое, но сегодня это неактуально, можно отложить на потом. Или просто совершенно непонятные выпады - то о позе жены на фото. то о том, что президент спит по 12-15 часов.
Если это критика, то простите.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:46
В Харькове свет пропал 23.11 примерно в 15.00. Появлялся 24.11 постепенно по районам - на Салтовке где-то в 9 часов, на ХТЗ - В 12, на Новых Домах около 16 часов.
Вода тоже появлялась постепенно - на Салтовке часов в 7 вечера, у меня позже - в 12 часу. Не знаю, везде ли уже появилась.
Отопление пропало вместе со светом и появлялось примерно вместе со светом. Перед включением у меня температура опустилась до 16 градусов.
На улице у нас близко к 0. Днём было до 4 градусов.
С мобильной связью было хреново, с моб. интернетом ещё хуже. Проводного интернета не было вообще.
|