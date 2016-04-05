Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: П'ят 25 лис, 2022 03:28
beee написав:
Вже 34 години сидимо без ее (
Поки Україна не отримає від заходу ракети дальнього радіусу дії (щоб можна було накрити аеродроми рашиків) цей терор буде продовжуватись. І чим далі тим довшими будуть інтервали між блек аутами.
Ukrainian
Повідомлень: 11100
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 25 лис, 2022 03:46
Лукашенко пригрозил Украине "полным уничтожением" за отказ от переговоров с РФ (видео)
"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, к тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что
дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время общения с прессой.
Через бульбофюрера РФ транслирует свой ультиматум - или капитулируйте и будете уничтожены, или просто будете уничтожены
ЛАД
, ещё исчешь хороших русских ?
pesikot
Повідомлень: 7389
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 25 лис, 2022 04:03
Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Херсону, четверо людей загинули – відео з місця
Внаслідок обстрілів спалахнула багатоповерхівка, російські снаряди влучили і по дитячому майданчику.
Только с мирняком и умеют воевать
Терроризм в чистом виде
pesikot
Повідомлень: 7389
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
107707
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
473173
1
4243
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka