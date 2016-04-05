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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2797279827992800
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 03:28

  beee написав:Вже 34 години сидимо без ее (

Поки Україна не отримає від заходу ракети дальнього радіусу дії (щоб можна було накрити аеродроми рашиків) цей терор буде продовжуватись. І чим далі тим довшими будуть інтервали між блек аутами.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 03:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лукашенко пригрозил Украине "полным уничтожением" за отказ от переговоров с РФ (видео)
"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, к тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время общения с прессой.

Через бульбофюрера РФ транслирует свой ультиматум - или капитулируйте и будете уничтожены, или просто будете уничтожены

ЛАД, ещё исчешь хороших русских ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 04:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Херсону, четверо людей загинули – відео з місця
Внаслідок обстрілів спалахнула багатоповерхівка, російські снаряди влучили і по дитячому майданчику.

Только с мирняком и умеют воевать
Терроризм в чистом виде
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 04:32

В січні будуть удари по газовій інфраструктурі України. Союзники висловлять чергове занепокоєння але ракет не передадуть.
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