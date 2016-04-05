"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, к тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время общения с прессой.
Через бульбофюрера РФ транслирует свой ультиматум - или капитулируйте и будете уничтожены, или просто будете уничтожены
budivelnik написав:Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні
ви про що? 99% людей ставили СЕС з метою продажу по зеленому тарифу, ніхто про автономність не думав. Я особисто бачу що будинки з СЕС на 30кВт сидять в темряві від 17-00 так само як і інші. Літом звісно інша справа коли енергія генерується від 05-00 до 22-00
с кем вы дискутирует? Человек не понимает, что СЭС может работать только как одно из звеньев большой системы, и _даже_в_теории_ не предназначено для стабильного автономного энергоснабжения дома/поселка, где она установлена.
pesikot написав:ну выехали ... а дальше что ? Кто будет работать для экономики ? Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ? Кто будет помогать ВСУ ?
яка економічна вигода від декретних мам з дітьми, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями якщо вони залишаться? Думаю що витрати на їх обігрів та запезпечення базовими соц.послугами будуть дорожче за вигоду від купівлі ними лишньої пачки памперів чи пластинки анальгіна
ні, за кордоном в рази дорожче, тому у кого немає коштів буде грітися дома
ЛАД написав:Вода тоже появлялась постепенно - на Салтовке часов в 7 вечера, у меня позже - в 12 часу. Не знаю, везде ли уже появилась. Отопление пропало вместе со светом и появлялось примерно вместе со светом. Перед включением у меня температура опустилась до 16 градусов.
Вчера в 19 через дорогу от вас не было ещё ни воды, ни отопления.