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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2798279928002801>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 03:28

  beee написав:Вже 34 години сидимо без ее (

Поки Україна не отримає від заходу ракети дальнього радіусу дії (щоб можна було накрити аеродроми рашиків) цей терор буде продовжуватись. І чим далі тим довшими будуть інтервали між блек аутами.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 03:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лукашенко пригрозил Украине "полным уничтожением" за отказ от переговоров с РФ (видео)
"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, к тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время общения с прессой.

Через бульбофюрера РФ транслирует свой ультиматум - или капитулируйте и будете уничтожены, или просто будете уничтожены

ЛАД, ещё исчешь хороших русских ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 04:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Херсону, четверо людей загинули – відео з місця
Внаслідок обстрілів спалахнула багатоповерхівка, російські снаряди влучили і по дитячому майданчику.

Только с мирняком и умеют воевать
Терроризм в чистом виде
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 04:32

В січні будуть удари по газовій інфраструктурі України. Союзники висловлять чергове занепокоєння але ракет не передадуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 06:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Кажется окуели не только снигерийцы лаптеногие но и наши местные власти
У некоторых в Днепре нет электричества с позавчера... Произошло аварийное отключение из-за низкого напряжения.

Разные районы города запитаны от разных точек, возможно, разных сетей. Это не значит, что если отключить электротранспорт, у тебя появится электричество...

Это я веду, что не всё так просто кажется. Необходимо терпение.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 06:54

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Вивчаючи досвід/поведінку тих 5% успішних,яким по барабану дії педераційників сьогодні


ви про що? 99% людей ставили СЕС з метою продажу по зеленому тарифу, ніхто про автономність не думав. Я особисто бачу що будинки з СЕС на 30кВт сидять в темряві від 17-00 так само як і інші. Літом звісно інша справа коли енергія генерується від 05-00 до 22-00
с кем вы дискутирует? Человек не понимает, что СЭС может работать только как одно из звеньев большой системы, и _даже_в_теории_ не предназначено для стабильного автономного энергоснабжения дома/поселка, где она установлена.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 06:58

  prodigy написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:ну выехали ... а дальше что ?
Кто будет работать для экономики ?
Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ?
Кто будет помогать ВСУ ?


яка економічна вигода від декретних мам з дітьми, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями якщо вони залишаться? Думаю що витрати на їх обігрів та запезпечення базовими соц.послугами будуть дорожче за вигоду від купівлі ними лишньої пачки памперів чи пластинки анальгіна


ні, за кордоном в рази дорожче, тому у кого немає коштів буде грітися дома

Да, но за границей дадут пособие....
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:12

  ЛАД написав:Вода тоже появлялась постепенно - на Салтовке часов в 7 вечера, у меня позже - в 12 часу. Не знаю, везде ли уже появилась.
Отопление пропало вместе со светом и появлялось примерно вместе со светом. Перед включением у меня температура опустилась до 16 градусов.

Вчера в 19 через дорогу от вас не было ещё ни воды, ни отопления.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:37

Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС - НЕК «Укренерго»

В першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів.

Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення.

https://t.me/irpentip/6047
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