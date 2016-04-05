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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2798279928002801
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:11

рф за 9 місяців витратила на війну в Україні чверть свого бюджету, – Forbes

▪️Це більше $82 млрд. І сума лише зростатиме на фоні санкцій на нафту (з грудня) та втрату газового ринку ЄС.

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:30

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
где деньги?

Ну бред же!
Зачем такое выкладывать?
"Удары по России" - во-первых, нечем; во-вторых, если мы это сделаем без согласия Запада (а он явно против - опасается ядерной войны, вполне оправданно), то нам могут просто перестать давать оружие. И что дальше?
Обозвал Соскин всех неугодных правителей умалишёнными. И что дальше?
Зеленский уже давно говорит, что с Путиным никакие переговоры невозможны. Запад тоже уже никаких иллюзий не испытывает. Единственное, что сдерживает Запад - опять же опасность применения ЯО. Если бы не это, давно бы уже были бы другие действия.
Если Вы это выложили ради последних 3 минут, где Соскин перечисляет наших миллиардеров-мультимиллионеров, то вопросы, конечно, справедливые. Но что делать? Экспроприировать как в 1917? Так коммунизм мы, вроде, осудили, а при капитализме частная собственность священна и неприкосновенна. И Соскин тоже, вроде, за социализм никогда не выступал. Так что это, простите, пук в лужу.

В обороні війну не виграють.
Кращий захист - це напад.
Якщо вам подобається роль жертви, яку готують на заклання, то ваше особисте вподобання.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:31

  vitaliian написав:Зображення

В кавалірці було +12 на момент подачі е.е. сьогодні ранком.
І це тільки початок зими і морозів, вважай, що не було.
КМУ ганяє тему в внутрішньому чаті про підготовку до блекоута на два тижні.
flyman
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  #<1 ... 2798279928002801
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