ЛАД написав:

flyman написав: .........

где деньги?

.........где деньги?

Ну бред же!Зачем такое выкладывать?"Удары по России" - во-первых, нечем; во-вторых, если мы это сделаем без согласия Запада (а он явно против - опасается ядерной войны, вполне оправданно), то нам могут просто перестать давать оружие. И что дальше?Обозвал Соскин всех неугодных правителей умалишёнными. И что дальше?Зеленский уже давно говорит, что с Путиным никакие переговоры невозможны. Запад тоже уже никаких иллюзий не испытывает. Единственное, что сдерживает Запад - опять же опасность применения ЯО. Если бы не это, давно бы уже были бы другие действия.Если Вы это выложили ради последних 3 минут, где Соскин перечисляет наших миллиардеров-мультимиллионеров, то вопросы, конечно, справедливые. Но что делать? Экспроприировать как в 1917? Так коммунизм мы, вроде, осудили, а при капитализме частная собственность священна и неприкосновенна. И Соскин тоже, вроде, за социализм никогда не выступал. Так что это, простите, пук в лужу.