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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2799280028012802>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:11

рф за 9 місяців витратила на війну в Україні чверть свого бюджету, – Forbes

▪️Це більше $82 млрд. І сума лише зростатиме на фоні санкцій на нафту (з грудня) та втрату газового ринку ЄС.

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:30

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
где деньги?

Ну бред же!
Зачем такое выкладывать?
"Удары по России" - во-первых, нечем; во-вторых, если мы это сделаем без согласия Запада (а он явно против - опасается ядерной войны, вполне оправданно), то нам могут просто перестать давать оружие. И что дальше?
Обозвал Соскин всех неугодных правителей умалишёнными. И что дальше?
Зеленский уже давно говорит, что с Путиным никакие переговоры невозможны. Запад тоже уже никаких иллюзий не испытывает. Единственное, что сдерживает Запад - опять же опасность применения ЯО. Если бы не это, давно бы уже были бы другие действия.
Если Вы это выложили ради последних 3 минут, где Соскин перечисляет наших миллиардеров-мультимиллионеров, то вопросы, конечно, справедливые. Но что делать? Экспроприировать как в 1917? Так коммунизм мы, вроде, осудили, а при капитализме частная собственность священна и неприкосновенна. И Соскин тоже, вроде, за социализм никогда не выступал. Так что это, простите, пук в лужу.

В обороні війну не виграють.
Кращий захист - це напад.
Якщо вам подобається роль жертви, яку готують на заклання, то ваше особисте вподобання.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:31

  vitaliian написав:Зображення

В кавалірці було +12 на момент подачі е.е. сьогодні ранком.
І це тільки початок зими і морозів, вважай, що не було.
КМУ ганяє тему в внутрішньому чаті про підготовку до блекоута на два тижні.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:
* на фронт підете на місяць-два;
* потрапите в колектив підібраний за інтересами;
* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;
* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;


звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?
Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:В кавалірці було +12 на момент подачі е.е. сьогодні ранком.
І це тільки початок зими і морозів, вважай, що не було.
КМУ ганяє тему в внутрішньому чаті про підготовку до блекоута на два тижні.


Закарпатська область : в частини абонентів мінімальні відключення, в іншої половини з моменту обстрілу (майже 48 год) світло було в середу вечером 3 год і сьогодні вночі з 01-00 до 07-00... Якраз поки більш менш відновлять то буде новий обстріл. Катастрофа
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:05

Запорожье.
Проблем со светом пока особых не было. Максимум в некоторых микр-ах было отключение на 2 часа. Кательные работают, тепло в домах есть.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
Проблем со светом пока особых не было. Максимум в некоторых микр-ах было отключение на 2 часа. Кательные работают, тепло в домах есть.

Нічого не розумію, прифронтове місто з електрикою а пару км від ЄС сидять переважно без світла
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:35

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
Проблем со светом пока особых не было. Максимум в некоторых микр-ах было отключение на 2 часа. Кательные работают, тепло в домах есть.

Нічого не розумію, прифронтове місто з електрикою а пару км від ЄС сидять переважно без світла

Днепрогэс.
П.С. Походу все-таки система не на 100% единая. Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время. Не как другие города, но все-таки. А на левом и правда буквально пару часов и все норм.
Востаннє редагувалось slonomag в П'ят 25 лис, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:36

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
Проблем со светом пока особых не было. Максимум в некоторых микр-ах было отключение на 2 часа. Кательные работают, тепло в домах есть.

Нічого не розумію, прифронтове місто з електрикою а пару км від ЄС сидять переважно без світла

Два дня назад, когда было масштабная атака на города, у нас ничего не обстреляли, свет пропал, но через 2 часа подключили кательные и через 5 часов уже весь город был со светом. Каких то масштабных отключений в городе не было и сейчас нет. Может быть и есть в некоторых микр-ах, но максимум на 2 часа. Я пропустил смотреть ЧМ по футболу только пару матчей в день атаки на города.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:37

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
Проблем со светом пока особых не было. Максимум в некоторых микр-ах было отключение на 2 часа. Кательные работают, тепло в домах есть.

Нічого не розумію, прифронтове місто з електрикою а пару км від ЄС сидять переважно без світла

В городе построено (когда? кем?) производство энергии из расчета на крупных промышленных потребителей, многие их которых сейчас остановлены
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