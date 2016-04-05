Ну бред же! Зачем такое выкладывать? "Удары по России" - во-первых, нечем; во-вторых, если мы это сделаем без согласия Запада (а он явно против - опасается ядерной войны, вполне оправданно), то нам могут просто перестать давать оружие. И что дальше? Обозвал Соскин всех неугодных правителей умалишёнными. И что дальше? Зеленский уже давно говорит, что с Путиным никакие переговоры невозможны. Запад тоже уже никаких иллюзий не испытывает. Единственное, что сдерживает Запад - опять же опасность применения ЯО. Если бы не это, давно бы уже были бы другие действия. Если Вы это выложили ради последних 3 минут, где Соскин перечисляет наших миллиардеров-мультимиллионеров, то вопросы, конечно, справедливые. Но что делать? Экспроприировать как в 1917? Так коммунизм мы, вроде, осудили, а при капитализме частная собственность священна и неприкосновенна. И Соскин тоже, вроде, за социализм никогда не выступал. Так что это, простите, пук в лужу.
В обороні війну не виграють. Кращий захист - це напад. Якщо вам подобається роль жертви, яку готують на заклання, то ваше особисте вподобання.
Bobua написав:Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни: * на фронт підете на місяць-два; * потрапите в колектив підібраний за інтересами; * просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки; * арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;
звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри? Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок
flyman написав:В кавалірці було +12 на момент подачі е.е. сьогодні ранком. І це тільки початок зими і морозів, вважай, що не було. КМУ ганяє тему в внутрішньому чаті про підготовку до блекоута на два тижні.
Закарпатська область : в частини абонентів мінімальні відключення, в іншої половини з моменту обстрілу (майже 48 год) світло було в середу вечером 3 год і сьогодні вночі з 01-00 до 07-00... Якраз поки більш менш відновлять то буде новий обстріл. Катастрофа
Игорь Алексеевич написав:Запорожье. Проблем со светом пока особых не было. Максимум в некоторых микр-ах было отключение на 2 часа. Кательные работают, тепло в домах есть.
Нічого не розумію, прифронтове місто з електрикою а пару км від ЄС сидять переважно без світла
Днепрогэс. П.С. Походу все-таки система не на 100% единая. Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время. Не как другие города, но все-таки. А на левом и правда буквально пару часов и все норм.
Востаннє редагувалось slonomag в П'ят 25 лис, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Запорожье. Проблем со светом пока особых не было. Максимум в некоторых микр-ах было отключение на 2 часа. Кательные работают, тепло в домах есть.
Нічого не розумію, прифронтове місто з електрикою а пару км від ЄС сидять переважно без світла
Два дня назад, когда было масштабная атака на города, у нас ничего не обстреляли, свет пропал, но через 2 часа подключили кательные и через 5 часов уже весь город был со светом. Каких то масштабных отключений в городе не было и сейчас нет. Может быть и есть в некоторых микр-ах, но максимум на 2 часа. Я пропустил смотреть ЧМ по футболу только пару матчей в день атаки на города.