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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2799280028012802
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:42

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:
* на фронт підете на місяць-два;
* потрапите в колектив підібраний за інтересами;
* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;
* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;


звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?
Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок
знаю нескольких людей из числа соседей, которые в первые дни записались в тро, чтобы их не призвали по мобилизации. Нельзя сказать что зима-весна было хорошее время для тро, Ирпень несколько месяцев сидел без связи, воды, э.э, газа и под обстрелами. Мародёры снимали с авто колёса (по другой версии, их снимали тровцы, поскольку шмонтажи не работали, а железками и проволокой было усеяно все дороги) и сливали топливо (только бенз, у меня дизель его не сливали).

В мае провели проф отбор, оставили ~300 человек, остальных попросили защищать свои семьи заочно.

Отправили их на передок или нет не знаю, летом все ещё были на месте.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Нічого не розумію, прифронтове місто з електрикою а пару км від ЄС сидять переважно без світла

ага, у нас теж 48 годин без світла вже. Волинська обл. І пишуть, що мабуть буде за дві доби, коли Рівненська АЕС набере потужності
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  slonomag написав:Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время.
На правом включили в некоторых домах через 5 часов. У меня в микр-не кательную включили через 2 часа и большая часть многоэтажек тоже сразу с электр. Наверное по одной ветке с кательной запитаны. Остальная часть микр-на была подключена ближе к 00.00. За всё это время, самое масштабное было у нас отключение. До этой атаки всё было в норме, откл. не было. И сейчас не отключали все эти дни.
В квартирах темп. прибл +23. Иногда и окна открываю, топят в достаток.
Магазины, банки, ТРЦ - работают.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:51

  Игорь Алексеевич написав:ТРЦ - работают
у нас в тот день (точнее сутки) блэкаута, работал только эпицентр. 98% остальных магазинов закрылись. Я высоко заценил наличие в эпицентре продуктов и кафе. Люди скупали хлеб и крупы, а я краску и сольвент. Потом ещё кое что красил, подсвечивая пространство фонариком от мобилки. Воды нет до сих пор (

Хуже всего что не работали моб.сеть и ФМ радио, узнать где что происходит было невозможно. И заправки тоже не работали. Соответственно общ.транспорт ходил с перебоями.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:57

  flyman написав:В кавалірці було +12 на момент подачі е.е. сьогодні ранком
итить колотить. У меня вчера после блэкаута в одной квартире было +18 (автономное отопление выключено с октября), в другой работал парапетный газовый котёл (без привязки к э.э.)
  flyman написав:КМУ ганяє тему в внутрішньому чаті про підготовку до блекоута на два тижні.
лучше перебдеть
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 11:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:57

  Habib написав:В городе построено (когда? кем?) производство энергии из расчета на крупных промышленных потребителей, многие их которых сейчас остановлены

Боже, какой дешёвый вброс. Украинцами она построена, УКРАИНЦАМИ! Когда ? во время временной оккупации советской империей.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:59

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:ТРЦ - работают
у нас в тот день (точнее сутки) блэкаута, работал только эпицентр. 98% остальных магазинов закрылись. Я высоко заценил наличие в эпицентре продуктов и кафе. Люди скупали хлеб и крупы, а я краску и сольвент. Потом ещё кое что красил, подсвечивая пространство фонариком от мобилки. Воды нет до сих пор (
Паника у людей ещё в мозгах. Я вообще не понимаю, зачем сразу всё скупать???? Я понимаю, когда действит. армия раши стоит на околице города, а так света не стало и паника. Типа все уже трое суток ничего не ели и не пили.... У каждого дома запасов на три войны....
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:01

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:ТРЦ - работают
у нас в тот день (точнее сутки) блэкаута, работал только эпицентр. 98% остальных магазинов закрылись. Я высоко заценил наличие в эпицентре продуктов и кафе. Люди скупали хлеб и крупы, а я краску и сольвент. Потом ещё кое что красил, подсвечивая пространство фонариком от мобилки. Воды нет до сих пор (
Паника у людей ещё в мозгах. Я вообще не понимаю, зачем сразу всё скупать???? Я понимаю, когда действит. армия раши стоит на околице города, а так света не стало и паника. Типа все уже трое суток ничего не ели и не пили.... У каждого дома запасов на три войны....

А воды у вас сколько в запасе? У меня 50л. Технической. Питьевой максимум 5

https://t.me/c/1210003725/27535

В Киевской области угарный газ от генератора убил мужчину.

В селе Бобрица генератор работал прямо в помещении. От отравления угарным газом погиб глава семьи, его жену успели госпитализировать в больницу, – рассказал начальник полиции Киевской области Небитов.

vitaliian
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