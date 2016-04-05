Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:42

Letusrock написав: Bobua написав: Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:

* на фронт підете на місяць-два;

* потрапите в колектив підібраний за інтересами;

* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;

* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду; Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:* на фронт підете на місяць-два;* потрапите в колектив підібраний за інтересами;* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;



звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?

Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок

знаю нескольких людей из числа соседей, которые в первые дни записались в тро, чтобы их не призвали по мобилизации. Нельзя сказать что зима-весна было хорошее время для тро, Ирпень несколько месяцев сидел без связи, воды, э.э, газа и под обстрелами. Мародёры снимали с авто колёса (по другой версии, их снимали тровцы, поскольку шмонтажи не работали, а железками и проволокой было усеяно все дороги) и сливали топливо (только бенз, у меня дизель его не сливали).В мае провели проф отбор, оставили ~300 человек, остальных попросили защищать свои семьи заочно.Отправили их на передок или нет не знаю, летом все ещё были на месте.