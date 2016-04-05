Bobua написав:Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни: * на фронт підете на місяць-два; * потрапите в колектив підібраний за інтересами; * просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки; * арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;
звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри? Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок
знаю нескольких людей из числа соседей, которые в первые дни записались в тро, чтобы их не призвали по мобилизации. Нельзя сказать что зима-весна было хорошее время для тро, Ирпень несколько месяцев сидел без связи, воды, э.э, газа и под обстрелами. Мародёры снимали с авто колёса (по другой версии, их снимали тровцы, поскольку шмонтажи не работали, а железками и проволокой было усеяно все дороги) и сливали топливо (только бенз, у меня дизель его не сливали).
В мае провели проф отбор, оставили ~300 человек, остальных попросили защищать свои семьи заочно.
Отправили их на передок или нет не знаю, летом все ещё были на месте.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
slonomag написав:Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время.
На правом включили в некоторых домах через 5 часов. У меня в микр-не кательную включили через 2 часа и большая часть многоэтажек тоже сразу с электр. Наверное по одной ветке с кательной запитаны. Остальная часть микр-на была подключена ближе к 00.00. За всё это время, самое масштабное было у нас отключение. До этой атаки всё было в норме, откл. не было. И сейчас не отключали все эти дни. В квартирах темп. прибл +23. Иногда и окна открываю, топят в достаток. Магазины, банки, ТРЦ - работают.
у нас в тот день (точнее сутки) блэкаута, работал только эпицентр. 98% остальных магазинов закрылись. Я высоко заценил наличие в эпицентре продуктов и кафе. Люди скупали хлеб и крупы, а я краску и сольвент. Потом ещё кое что красил, подсвечивая пространство фонариком от мобилки. Воды нет до сих пор (
Хуже всего что не работали моб.сеть и ФМ радио, узнать где что происходит было невозможно. И заправки тоже не работали. Соответственно общ.транспорт ходил с перебоями.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
у нас в тот день (точнее сутки) блэкаута, работал только эпицентр. 98% остальных магазинов закрылись. Я высоко заценил наличие в эпицентре продуктов и кафе. Люди скупали хлеб и крупы, а я краску и сольвент. Потом ещё кое что красил, подсвечивая пространство фонариком от мобилки. Воды нет до сих пор (
Паника у людей ещё в мозгах. Я вообще не понимаю, зачем сразу всё скупать???? Я понимаю, когда действит. армия раши стоит на околице города, а так света не стало и паника. Типа все уже трое суток ничего не ели и не пили.... У каждого дома запасов на три войны....
у нас в тот день (точнее сутки) блэкаута, работал только эпицентр. 98% остальных магазинов закрылись. Я высоко заценил наличие в эпицентре продуктов и кафе. Люди скупали хлеб и крупы, а я краску и сольвент. Потом ещё кое что красил, подсвечивая пространство фонариком от мобилки. Воды нет до сих пор (
Паника у людей ещё в мозгах. Я вообще не понимаю, зачем сразу всё скупать???? Я понимаю, когда действит. армия раши стоит на околице города, а так света не стало и паника. Типа все уже трое суток ничего не ели и не пили.... У каждого дома запасов на три войны....
А воды у вас сколько в запасе? У меня 50л. Технической. Питьевой максимум 5
В Киевской области угарный газ от генератора убил мужчину.
В селе Бобрица генератор работал прямо в помещении. От отравления угарным газом погиб глава семьи, его жену успели госпитализировать в больницу, – рассказал начальник полиции Киевской области Небитов.
ещё не новый год а они уже празднуют
Российские СМИ сообщают, что за минувшие сутки в Курской области один чмобик случайно застрелил другого из автомата, в Приморье один из чмобиков госпитализирован с четырьмя ножевыми ранениями, нанесенными ему сослуживцем, а в забайкальском хостеле одного из чмобиков нашли ограбленным и с пробитой головой🤷♀🤷♀🤷♀ https://t.me/yigal_levin/36212
Faceless написав:........ Гітлер не був А от Мусоліні якраз і створив цей термін, серія його статей "Доктрина фашизму" була видана здається в газеті. кацапи створили свою певну версію, що є їх комбінацією: не на базі расизму, а на базі свого збочення що назвали "руський мір". При цьому кацапи не менш небезпечні для світу і земної цивілізації ніж нацисти, а навіть більш небезпечні, бо мають ядерну зброю, і тому мають бути знищені, як мінімум як держава, "руський мір" має бути винищений і заборонений, як людоненависницька ідеологія
Вы смешиваете разные вещи. Россия - это государство. "Русский мир" - идеология. Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства. Давайте реально смотреть на вещи.
Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.