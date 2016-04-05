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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:32
«Украинцы готовы жить без света и тепла и два, и три года», – Елена Зеленская.
Ключевое из интервью первой леди:
▪️Обращаться к российским матерям бесполезно. Они не слышат.
▪️Я просила оружие в конгрессе США не как политик, а как мать, дочь и супруга.
▪️Украинцы столько пережили, что блекаут – это не самое страшное.
▪️Украину ошибочно считают патриархальной. Роль женщин в обществе укрепляется.https://www.bbc.com/ukrainian/features-63731175
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:35
vitaliian написав:
«Украинцы готовы жить без света и тепла и два, и три года», – Елена Зеленская.
Ключевое из интервью первой леди:
▪️Обращаться к российским матерям бесполезно. Они не слышат.
▪️Я просила оружие в конгрессе США не как политик, а как мать, дочь и супруга.
▪️Украинцы столько пережили, что блекаут – это не самое страшное.
▪️Украину ошибочно считают патриархальной. Роль женщин в обществе укрепляется.https://www.bbc.com/ukrainian/features-63731175
Художєствєний звіздьож. Сама вона збирається два три роки в землянці з карапєтами своїми жити?
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flyman
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