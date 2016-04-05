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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:50
flyman написав:
Сама вона збирається два три роки в землянці з карапєтами своїми жити?
а вы пригласите)
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:58
vitaliian написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:
* на фронт підете на місяць-два;
* потрапите в колектив підібраний за інтересами;
* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;
* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;
звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?
Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок
знаю нескольких людей из числа соседей, которые в первые дни записались в тро, чтобы их не призвали по мобилизации. Нельзя сказать что зима-весна было хорошее время для тро, Ирпень несколько месяцев сидел без связи, воды, э.э, газа и под обстрелами. Мародёры снимали с авто колёса (по другой версии, их снимали тровцы, поскольку шмонтажи не работали, а железками и проволокой было усеяно все дороги) и сливали топливо (только бенз, у меня дизель его не сливали).
В мае провели проф отбор, оставили ~300 человек, остальных попросили защищать свои семьи заочно.
Отправили их на передок или нет не знаю, летом все ещё были на месте.
Мені здається, що могли і не доводити до стану повірять/неповірять...
От бачило нижче і середнє керівництво, що люди на фронті за два міс. майже вичерпались, і ~половину наших вивезли кудись в тили.
Але чому решта не поїхала слідом ні через місяць (як всім думалось), ні через два, ні через три? Лише через п'ять, та й те якось мутно було.
Я розумію, що ні народ сам на фронт здебільшо не проситиметься, ні солдати не можуть організуватись і щось вимагати.
Але ж керівники, аж до президента могли би це обдумати, планувати, організувати...
Якби через два-три міс замінили всіх, а потім так само і наступних -- то от вже і були би закладені передумови для довіри. І аби на порядок більше людей наважилось піти воювати, побачивши (а мо і почувши від вояків, що повернулись додому), що ставлення розумне, і що є сенс.
А так, на жаль, "маємо, що маємо".
Жаль, бо могли би створити, саме цього року(!), на порядок потужнішу націю, якби більшість повоювала таки той свій місяць-два. Саме ті перші місяці, коли ще не бачиш п'яних чи заляканих, і не починаєш думати про них погано...
Але ця можливість, мабуть, вже втрачена. Жаль. Справді жаль.
ТРО обманули?
Хіба?
Мені чомусь здається, що навпаки. Якби їх не послали на фронт, то саме це було би чітким посланням країні, що держава не бажає впроваджувати чесні правила гри. І що тренує, годує і платить купі людей по 43тис₴/міс чорт зна за що ...
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:06
vitaliian написав: flyman написав:
В кавалірці було +12 на момент подачі е.е. сьогодні ранком
итить колотить. У меня вчера после блэкаута в одной квартире было +18 (автономное отопление выключено с октября), в другой работал парапетный газовый котёл (без привязки к э.э.)
flyman написав:
КМУ ганяє тему в внутрішньому чаті про підготовку до блекоута на два тижні.
лучше перебдеть
у меня на даче, когда приезжаю +9, и это неделю стоит нетопленная, окна пробовали закрывать?
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1
Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:14
prodigy написав: greenozon написав:
Львів
бічна Личаківської
2ий день нема світла!!!
(ривками пробували вмикати, але через 20-30 сек гасло)
так пару разів пробували - ібобік здох
про Львівщину писали що потрібно майже рік щоб відновити енергію по місту
25,5 год без е/е!
вчора від 9-ї як вирубали, сьогодні біля 11- увімкнули
післявчора (після удару) від обіду не було, десь по 19-00 почали подавати, частково вночі було, потім порайонно почали вирубувати
темні вулиці, вимкнені світлофори, черги на заправках, які мали генератори
люди, що прийшли на роботу і поплентали назад.
відсутній електротранспорт
у кого ледь теплі батареї, у кого холодні як ноги мерця
болото, бруд, патьоки снігу з водою, ліхтарики у населення на чолі
таблички на дверях "Працюємо з 01.12.2022р.
відсутній нет, впав кс/мтс
свічки у ще працюючих кіосках, продавці як примарні тіні за темними прилавками
єдині острівці тепла та світла - АТБ/Метро.
Арсен лише освітлення біля кас, Рукавичка закрита.
Привіт - 90-і і віялові відімкнення.
Тотальний
Сьогодні у частини населення є світло, у частини далі вимкнене, перемикають як забажають, ніякі графіки не діють...
Ще один такий удар і то вже буде певно на тиждень...
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:16
vitaliian написав: flyman написав:
Сама вона збирається два три роки в землянці з карапєтами своїми жити?
а вы пригласите)
Я в Польщу, а шоу " незламність " для квартальщиків
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:20
juristkostya написав: ЛАД написав:
Вода тоже появлялась постепенно - на Салтовке часов в 7 вечера, у меня позже - в 12 часу. Не знаю, везде ли уже появилась.
Отопление пропало вместе со светом и появлялось примерно вместе со светом. Перед включением у меня температура опустилась до 16 градусов.
Вчера в 19 через дорогу от вас не было ещё ни воды, ни отопления.
Насчёт воды Вы не поняли - "в 12 часу" имеется ввиду после 23.00.
Отопление у меня появилось вместе со светом - у нас домовая котельная.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:26
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
.........
где деньги?
Ну бред же!
Зачем такое выкладывать?
"Удары по России" - во-первых, нечем; во-вторых, если мы это сделаем без согласия Запада (а он явно против - опасается ядерной войны, вполне оправданно), то нам могут просто перестать давать оружие. И что дальше?
Обозвал Соскин всех неугодных правителей умалишёнными. И что дальше?
Зеленский уже давно говорит, что с Путиным никакие переговоры невозможны. Запад тоже уже никаких иллюзий не испытывает. Единственное, что сдерживает Запад - опять же опасность применения ЯО. Если бы не это, давно бы уже были бы другие действия.
Если Вы это выложили ради последних 3 минут, где Соскин перечисляет наших миллиардеров-мультимиллионеров, то вопросы, конечно, справедливые. Но что делать? Экспроприировать как в 1917? Так коммунизм мы, вроде, осудили, а при капитализме частная собственность священна и неприкосновенна. И Соскин тоже, вроде, за социализм никогда не выступал. Так что это, простите, пук в лужу.
В обороні війну не виграють.
Кращий захист - це напад.
Якщо вам подобається роль жертви, яку готують на заклання, то ваше особисте вподобання.
Не подобається. Але обстрілювати Москву, ризикуючи нарватися на ядерну відповідь, мені подобається ще менше.
Ніхто не каже про глуху оборону і ми зараз теж так не діємо.
І друге. Важливо не що подобається чи не подобається, а що можливо і раціонально.
Вам подобалось би
виїхати за кордон, але це не можливо
сьогодні.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:28
Letusrock написав: Bobua написав:
Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:
* на фронт підете на місяць-два;
* потрапите в колектив підібраний за інтересами;
* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;
* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;
звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?
Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок
Пропозиції Bobua
привабливі, але не реальні.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:35
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
........
Гітлер не був
А от Мусоліні якраз і створив цей термін, серія його статей "Доктрина фашизму" була видана здається в газеті.
кацапи створили свою певну версію, що є їх комбінацією: не на базі расизму, а на базі свого збочення що назвали "руський мір". При цьому кацапи не менш небезпечні для світу і земної цивілізації ніж нацисти, а навіть більш небезпечні, бо мають ядерну зброю, і тому мають бути знищені, як мінімум як держава, "руський мір" має бути винищений і заборонений, як людоненависницька ідеологія
Вы смешиваете разные вещи.
Россия - это государство.
"Русский мир" - идеология.
Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства.
Давайте реально смотреть на вещи.
Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.
Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом.
Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:41
flyman написав: vitaliian написав:
«Украинцы готовы жить без света и тепла и два, и три года», – Елена Зеленская.
..............
Художєствєний звіздьож. Сама вона збирається два три роки в землянці з карапєтами своїми жити?
Тут согласен.
Звучит сильно и красиво, но малореально.
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