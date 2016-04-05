Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:58

vitaliian написав: Letusrock написав: Bobua написав: Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:

* на фронт підете на місяць-два;

* потрапите в колектив підібраний за інтересами;

* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;

* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду; Тобто, якби підійти до цього питання розумно і чітко прописати умови війни:* на фронт підете на місяць-два;* потрапите в колектив підібраний за інтересами;* просто триматимете фронт, передусім задля власної ж безпеки;* арта надійно відбиватиме бомбардування і міситиме все попереду;



звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?

Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок звучить дуже привабливо але чи реально таке реалізувати і чи повірить народ що правила не зміняться під час гри?Наведу приклад з ТРО : на початку війни всі ломанулися в ТРО з різних причин: хтось дійсно був готовий захищати рівне місто (якщо вбють то хоч з автоматом в руках), хтось заради іміджу/слави, а багато хотіли просто отримати бронь тримаючи фронт від можливого нападу мадяр )))) А потім пройшло пару місяців і ТРО відправляють за 1000 км на передок



знаю нескольких людей из числа соседей, которые в первые дни записались в тро, чтобы их не призвали по мобилизации. Нельзя сказать что зима-весна было хорошее время для тро, Ирпень несколько месяцев сидел без связи, воды, э.э, газа и под обстрелами. Мародёры снимали с авто колёса (по другой версии, их снимали тровцы, поскольку шмонтажи не работали, а железками и проволокой было усеяно все дороги) и сливали топливо (только бенз, у меня дизель его не сливали).



В мае провели проф отбор, оставили ~300 человек, остальных попросили защищать свои семьи заочно.



Отправили их на передок или нет не знаю, летом все ещё были на месте. знаю нескольких людей из числа соседей, которые в первые дни записались в тро, чтобы их не призвали по мобилизации. Нельзя сказать что зима-весна было хорошее время для тро, Ирпень несколько месяцев сидел без связи, воды, э.э, газа и под обстрелами. Мародёры снимали с авто колёса (по другой версии, их снимали тровцы, поскольку шмонтажи не работали, а железками и проволокой было усеяно все дороги) и сливали топливо (только бенз, у меня дизель его не сливали).В мае провели проф отбор, оставили ~300 человек, остальных попросили защищать свои семьи заочно.Отправили их на передок или нет не знаю, летом все ещё были на месте.

Мені здається, що могли і не доводити до стану повірять/неповірять...От бачило нижче і середнє керівництво, що люди на фронті за два міс. майже вичерпались, і ~половину наших вивезли кудись в тили.Але чому решта не поїхала слідом ні через місяць (як всім думалось), ні через два, ні через три? Лише через п'ять, та й те якось мутно було.Я розумію, що ні народ сам на фронт здебільшо не проситиметься, ні солдати не можуть організуватись і щось вимагати.Але ж керівники, аж до президента могли би це обдумати, планувати, організувати...Якби через два-три міс замінили всіх, а потім так само і наступних -- то от вже і були би закладені передумови для довіри. І аби на порядок більше людей наважилось піти воювати, побачивши (а мо і почувши від вояків, що повернулись додому), що ставлення розумне, і що є сенс.А так, на жаль, "маємо, що маємо".Жаль, бо могли би створити, саме цього року(!), на порядок потужнішу націю, якби більшість повоювала таки той свій місяць-два. Саме ті перші місяці, коли ще не бачиш п'яних чи заляканих, і не починаєш думати про них погано...Але ця можливість, мабуть, вже втрачена. Жаль. Справді жаль.ТРО обманули?Хіба?Мені чомусь здається, що навпаки. Якби їх не послали на фронт, то саме це було би чітким посланням країні, що держава не бажає впроваджувати чесні правила гри. І що тренує, годує і платить купі людей по 43тис₴/міс чорт зна за що ...