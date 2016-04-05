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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2801280228032804
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:42

«Группа Вагнера» продолжает проводить набор врачей!

⚠️ Требования (обязательно строгое соответствие):

‼️ готовность выехать в течение 1.5 недель ‼️
• возраст от 30 до 50 лет
• отличная физическая форма
• профильные навыки и сертификаты
• за исключением опер/сестер - только мужчины

⚠️ Требуются:
- Анестезиолог
- Хирург
- Травматолог
- Анестезист м/с или фельдшер с опытом работы в операционной
- Операционная сестра
- Техник по медоборудованию (Mindray)
- Водитель кат.С с функцией санитара
- Санитар
- Фельдшер СМП

⚠️ Условия:
- работа в госпитале в красной зоне
- командировка на 1 месяц
- ЗП:
а) от 250 тыс/мес для младшего персонала
б) до 500 тыс/мес для старшего персонала

⚠️ Связь:
(только для врачей‼️, по др. вопросам - не беспокоить!)

Видать, потери приличные. Ссылку на телегу Вагнера не даю.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:48

  alex_dvornichenko написав:
  Habib написав:В городе построено (когда? кем?) производство энергии из расчета на крупных промышленных потребителей, многие их которых сейчас остановлены

Боже, какой дешёвый вброс. Украинцами она построена, УКРАИНЦАМИ! Когда ? во время временной оккупации советской империей.

Вброс, действительно дешёвый, но Ваш ответ не дороже.
Построено всё же всем Союзом. Ничего аналогичного за последние 30 лет Украина не построила.
Так же, как всем Союзом с очень значительной ролью Украины освоены газовые и нефтяные месторождения в Сибири.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:02

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Habib написав:В городе построено (когда? кем?) производство энергии из расчета на крупных промышленных потребителей, многие их которых сейчас остановлены

Боже, какой дешёвый вброс. Украинцами она построена, УКРАИНЦАМИ! Когда ? во время временной оккупации советской империей.

Вброс, действительно дешёвый, но Ваш ответ не дороже.
Построено всё же всем Союзом. Ничего аналогичного за последние 30 лет Украина не построила.
Так же, как всем Союзом с очень значительной ролью Украины освоены газовые и нефтяные месторождения в Сибири.

А на момент существования союза украинцы с территории Украины куда делись ? Или стройка шла исключительно силами приехавших ? Если у ж делать акцент на совок, то не союзом, а УССР.
Хватит педалировать месседж, что если бы не СССР, то казаки на конях в шароварах до сих пор гоняли.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:
«Украинцы готовы жить без света и тепла и два, и три года», – Елена Зеленская.
..............

Художєствєний звіздьож. Сама вона збирається два три роки в землянці з карапєтами своїми жити?

Тут согласен.
Звучит сильно и красиво, но малореально.

Зря вы так жестоко.
Леночка готова морально выдержать этот кошмар. Ради этого она оденет шубку чёрного, а не белого цвета.
Вы хоть представляете как тяжело ей где-то в Ницце?
Я в шоке, чёрствые вы и бессердечные
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:16

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:........
Боже, какой дешёвый вброс. Украинцами она построена, УКРАИНЦАМИ! Когда ? во время временной оккупации советской империей.

Вброс, действительно дешёвый, но Ваш ответ не дороже.
Построено всё же всем Союзом. Ничего аналогичного за последние 30 лет Украина не построила.
Так же, как всем Союзом с очень значительной ролью Украины освоены газовые и нефтяные месторождения в Сибири.

А на момент существования союза украинцы с территории Украины куда делись ? Или стройка шла исключительно силами приехавших ? Если у ж делать акцент на совок, то не союзом, а УССР.
Хватит педалировать месседж, что если бы не СССР, то казаки на конях в шароварах до сих пор гоняли.

У Вас крайности. Конечно, не "исключительно силами приехавших". Большинство работавших на стройке наверняка были украинцы. Но построена именно силами всего Союза. УССР тогда самостоятельно вряд ли сумела такое построить. Вспомните, что тогда построили не только Днепрогэс.
И, конечно, "если бы не СССР, то казаки на конях в шароварах до сих пор гоняли" - так бы не было. Кстати, есть хороший канал на ютьюбе - "История без мифов". Оказывается, что шаровары совсем не типичная одежда казаков, это уже позднейшая "шароварщина".
Тем не менее, сегодняшняя Украина многим обязана Союзу, в т.ч. и границами 1991.
Но именно Союзу, а не РФ, которая сегодня пытается переиграть историю.
ЛАД
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