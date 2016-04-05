Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:16

alex_dvornichenko написав: ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ........

Боже, какой дешёвый вброс. Украинцами она построена, УКРАИНЦАМИ! Когда ? во время временной оккупации советской империей. ........Боже, какой дешёвый вброс. Украинцами она построена, УКРАИНЦАМИ! Когда ? во время временной оккупации советской империей.

Вброс, действительно дешёвый, но Ваш ответ не дороже.

Построено всё же всем Союзом. Ничего аналогичного за последние 30 лет Украина не построила.

Так же, как всем Союзом с очень значительной ролью Украины освоены газовые и нефтяные месторождения в Сибири. Вброс, действительно дешёвый, но Ваш ответ не дороже.Построено всё же всем Союзом. Ничего аналогичного за последние 30 лет Украина не построила.Так же, как всем Союзом сзначительной ролью Украины освоены газовые и нефтяные месторождения в Сибири.

А на момент существования союза украинцы с территории Украины куда делись ? Или стройка шла исключительно силами приехавших ? Если у ж делать акцент на совок, то не союзом, а УССР.

Хватит педалировать месседж, что если бы не СССР, то казаки на конях в шароварах до сих пор гоняли. А на момент существования союза украинцы с территории Украины куда делись ? Или стройка шла исключительно силами приехавших ? Если у ж делать акцент на совок, то не союзом, а УССР.Хватит педалировать месседж, что если бы не СССР, то казаки на конях в шароварах до сих пор гоняли.

У Вас крайности. Конечно,"исключительно силами приехавших". Большинство работавших на стройке наверняка были украинцы. Но построена именно силами всего Союза. УССР тогда самостоятельно вряд ли сумела такое построить. Вспомните, что тогда построили не только Днепрогэс.И, конечно, "если бы не СССР, то казаки на конях в шароварах до сих пор гоняли" - так бы не было. Кстати, есть хороший канал на ютьюбе - "История без мифов". Оказывается, что шаровары совсем не типичная одежда казаков, это уже позднейшая "шароварщина".Тем не менее, сегодняшняя Украина многим обязана Союзу, в т.ч. и границами 1991.Но именно Союзу, а не РФ, которая сегодня пытается переиграть историю.