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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2802280328042805>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:автономну на 1,5Квт - тоді й поговоримо


1,5квт -це повна фігня...
за 30к гривен я вже маю єнегргію на 3квт
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:51

  Letusrock написав:
  jump написав:Ще один такий удар і то вже буде певно на тиждень...


і що далі... нерозумію як буде повноцінно функціонувати суспільство в умовах коли тижнями нема світла. Це ж не 1800-ті

Нужен период для адаптации. Потом вы эти блэкауты и замечать не будете. Дома или под домом будет ёмкость 1м3 воды про запас, пропановый баллон с горелкой (или буржуйка). Десяток аккумуляторных фонариков, нормальные смартфоны с АКБ ёмкостью от 5Ач и т.д.

Ирпень через это прошел ещё месяц назад. Света не было по 16 часов. Сначала все паблики были забиты воем "где свет как жить", сейчас о том есть свет или нет в пабликах не пишут вообще, люди обзавелись кто чем мог, есть провайдер который обеспечил бесперебойный интернет и нормально переносятся.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 15:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:53

  vitaliian написав:
Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС - НЕК «Укренерго»

В першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів.

Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення.

https://t.me/irpentip/6047

І це при тому що було збиту значну частину. Важко уявити що було б без ппо. І це тільки листопад. Зима буде ультра складною
23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

На Київщині з 31 ракети збито 21.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А это уже ненужное злопыхательство.
Что она должна была говорить не на кухне, а публично как жена Президента?


вважаю що говорити "МИ готові жити без світла 2-3 роки" можна лише розділяючи з цими МИ всі тяготи, тобто дати таке інтервью після 12 годинної робочої зміни по роздачі горячих обідів десь в Херсоні...

бо підозрюю що багато є таких які й близько не готові, навіть 2-3 тижні а не роки
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:57

США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна "знешкодити ядерну загрозу Путіна".

Як пише британський журналіст Овен Метьюз у публікації для The Spectator, про домовленості США та Китаю йому повідомили інформовані джерела. Річ іде про пропозицію Польщі у перші дні війни.

Польща запропонувала передати Україні свої винищувачі, у Вашингтоні спочатку погодилися, але через день, 8 березня, різко змінили свою позицію. Китайське джерело журналіста стверджує, що позиція Пентагону змінилася після неофіційних контактів з Китайською визвольною народною армією. Сторони нібито таємно домовилися, що США відхилять пропозицію Польщі щодо винищувачів для України, а "пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу Путіна в найближчому майбутньому"

Нагадаємо, що Польща пропонувала передати Уркаїні від 26 до 33 своїх винищувачів МіГ-29. Їх випустили 1980-ті роки для ВПС Східної Німеччини. 2003 року літаки передали Польщі за символічну суму в один євро кожен.

Натомість у Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі дати у розпорядження Сполученим Штатам свої МіГ-29, щоб надалі уможливити передачу цих винищувачів Україні.

Перед тим The Washington Post у своїй редакторській статті заявляло про те, що Байден особисто наклав вето на передачу Польщею для ЗСУ винищувачів МіГ-29, щоби не провокувати Путіна.

У травні в Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння. Зокрема - далекобійної артилерії для битви за Донбас.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 25 лис, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не подобається. Але обстрілювати Москву, ризикуючи нарватися на ядерну відповідь, мені подобається ще менше.
Ніхто не каже про глуху оборону і ми зараз теж так не діємо.
І друге. Важливо не що подобається чи не подобається, а що можливо і раціонально.

Західним країнам потрібно таємно передати Україні ядерну зброю. І донести це до раші після факту.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:05

  prodigy написав:США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна "знешкодити ядерну загрозу Путіна".

Як пише британський журналіст Овен Метьюз у публікації для The Spectator, про домовленості США та Китаю йому повідомили інформовані джерела. Річ іде про пропозицію Польщі у перші дні війни.

Польща запропонувала передати Україні свої винищувачі, у Вашингтоні спочатку погодилися, але через день, 8 березня, різко змінили свою позицію. Китайське джерело журналіста стверджує, що позиція Пентагону змінилася після неофіційних контактів з Китайською визвольною народною армією. Сторони нібито таємно домовилися, що США відхилять пропозицію Польщі щодо винищувачів для України, а "пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу Путіна в найближчому майбутньому"

Нагадаємо, що Польща пропонувала передати Уркаїні від 26 до 33 своїх винищувачів МіГ-29. Їх випустили 1980-ті роки для ВПС Східної Німеччини. 2003 року літаки передали Польщі за символічну суму в один євро кожен.

Натомість у Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі дати у розпорядження Сполученим Штатам свої МіГ-29, щоб надалі уможливити передачу цих винищувачів Україні.

Перед тим The Washington Post у своїй редакторській статті заявляло про те, що Байден особисто наклав вето на передачу Польщею для ЗСУ винищувачів МіГ-29, щоби не провокувати Путіна.

У травні в Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння. Зокрема - далекобійної артилерії для битви за Донбас.

Хтось ще чекає F-16
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:18

  prodigy написав:США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна "знешкодити ядерну загрозу Путіна".

Уся ця війна побудована на ультиматумах пуйла та договірняках.
Тому навіть ППО та ПРО нам дають маленькими дозами "щоб не спровокувати".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:21

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А это уже ненужное злопыхательство.
Что она должна была говорить не на кухне, а публично как жена Президента?


вважаю що говорити "МИ готові жити без світла 2-3 роки" можна лише розділяючи з цими МИ всі тяготи, тобто дати таке інтервью після 12 годинної робочої зміни по роздачі горячих обідів десь в Херсоні...

бо підозрюю що багато є таких які й близько не готові, навіть 2-3 тижні а не роки

Мабуть, багато.
Но как жена Президента в публичной сфере она обязана так говорить.
Независимо от того, чем она занимается в остальное время.
А много в Херсоне приезжих, которые по 12 часов раздают горячие обеды? Там не хватает людей для такой работы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:23

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Не подобається. Але обстрілювати Москву, ризикуючи нарватися на ядерну відповідь, мені подобається ще менше.
Ніхто не каже про глуху оборону і ми зараз теж так не діємо.
І друге. Важливо не що подобається чи не подобається, а що можливо і раціонально.

Західним країнам потрібно таємно передати Україні ядерну зброю. І донести це до раші після факту.

Вам, находясь в Канаде, видимо, очень хочется ядерной войны на территории Украины.
Не боитесь, что в этом случае ракеты и до вас долетят?
ЛАД
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