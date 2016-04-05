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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2802280328042805
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:29

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Не подобається. Але обстрілювати Москву, ризикуючи нарватися на ядерну відповідь, мені подобається ще менше.
Ніхто не каже про глуху оборону і ми зараз теж так не діємо.
І друге. Важливо не що подобається чи не подобається, а що можливо і раціонально.

Західним країнам потрібно таємно передати Україні ядерну зброю. І донести це до раші після факту.

Вам, находясь в Канаде, видимо, очень хочется ядерной войны на территории Украины.
Не боитесь, что в этом случае ракеты и до вас долетят?

Вовків боятися в ліс не ходити
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Вы смешиваете разные вещи.
Россия - это государство.
"Русский мир" - идеология.
Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства.
Давайте реально смотреть на вещи.

Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.

Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом.
Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.

І зараз треба знищувати не менш ретельно.
Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною.
рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:34

Президент РФ Володимир Путін 25 листопада провів зустріч з нібито матерями військових, які беруть участь у війні в України.

Виявилось, що всі жінки пов'язані з провладними структурами Росії
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:39

  vitaliian написав:
«Украинцы готовы жить без света и тепла и два, и три года», – Елена Зеленская.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63731175

Портрет Зеленського буде нас зігрівати і освітлювати, ну або подушка.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:03

  Игорь Алексеевич написав:
  slonomag написав:Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время.
На правом включили в некоторых домах через 5 часов. У меня в микр-не кательную включили через 2 часа и большая часть многоэтажек тоже сразу с электр. Наверное по одной ветке с кательной запитаны. Остальная часть микр-на была подключена ближе к 00.00. За всё это время, самое масштабное было у нас отключение. До этой атаки всё было в норме, откл. не было. И сейчас не отключали все эти дни.
В квартирах темп. прибл +23. Иногда и окна открываю, топят в достаток.
Магазины, банки, ТРЦ - работают.


Дурдом. А ближче до весни будуть казати "прикрути"?
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