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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:29
ЛАД написав: Ukrainian написав: ЛАД написав:
Не подобається. Але обстрілювати Москву, ризикуючи нарватися на ядерну відповідь, мені подобається ще менше.
Ніхто не каже про глуху оборону і ми зараз теж так не діємо.
І друге. Важливо не що подобається чи не подобається, а що можливо і раціонально.
Західним країнам потрібно таємно передати Україні ядерну зброю. І донести це до раші після факту.
Вам, находясь в Канаде, видимо, очень хочется ядерной войны на территории Украины.
Не боитесь, что в этом случае ракеты и до вас долетят?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:30
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Вы смешиваете разные вещи.
Россия - это государство.
"Русский мир" - идеология.
Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства.
Давайте реально смотреть на вещи.
Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.
Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом.
Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.
І зараз треба знищувати не менш ретельно.
Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною.
рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:34
Президент РФ Володимир Путін 25 листопада провів зустріч з нібито матерями військових, які беруть участь у війні в України.
Виявилось, що всі жінки пов'язані з провладними структурами Росії
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:03
Игорь Алексеевич написав: slonomag написав:
Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время.
На правом включили в некоторых домах через 5 часов. У меня в микр-не кательную включили через 2 часа и большая часть многоэтажек тоже сразу с электр. Наверное по одной ветке с кательной запитаны. Остальная часть микр-на была подключена ближе к 00.00. За всё это время, самое масштабное было у нас отключение. До этой атаки всё было в норме, откл. не было. И сейчас не отключали все эти дни.В квартирах темп. прибл +23. Иногда и окна открываю, топят в достаток
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Магазины, банки, ТРЦ - работают.
Дурдом. А ближче до весни будуть казати "прикрути"?
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