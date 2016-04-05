ЛАД написав:Не подобається. Але обстрілювати Москву, ризикуючи нарватися на ядерну відповідь, мені подобається ще менше. Ніхто не каже про глуху оборону і ми зараз теж так не діємо. І друге. Важливо не що подобається чи не подобається, а що можливо і раціонально.
Західним країнам потрібно таємно передати Україні ядерну зброю. І донести це до раші після факту.
Вам, находясь в Канаде, видимо, очень хочется ядерной войны на территории Украины. Не боитесь, что в этом случае ракеты и до вас долетят?
ЛАД написав:Вы смешиваете разные вещи. Россия - это государство. "Русский мир" - идеология. Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства. Давайте реально смотреть на вещи.
Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.
Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом. Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.
І зараз треба знищувати не менш ретельно. Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною. рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
slonomag написав:Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время.
На правом включили в некоторых домах через 5 часов. У меня в микр-не кательную включили через 2 часа и большая часть многоэтажек тоже сразу с электр. Наверное по одной ветке с кательной запитаны. Остальная часть микр-на была подключена ближе к 00.00. За всё это время, самое масштабное было у нас отключение. До этой атаки всё было в норме, откл. не было. И сейчас не отключали все эти дни. В квартирах темп. прибл +23. Иногда и окна открываю, топят в достаток. Магазины, банки, ТРЦ - работают.
Дурдом. А ближче до весни будуть казати "прикрути"?
Люди дивуються, що після блекауту вода в оселях з'являється раніше за електроенергію, а у деяких випадках й зовсім не зникає -- хоча, здавалося б, потужні насосні системи водоканалів мали б першими страждати від її дефіциту. Не в останню чергу це стало можливим завдяки допомозі ООН і, зокрема, зусиллям UNICEF Ukraine, який тісно співпрацює з місцевими водоканалами і забезпечує стабільність їхньої роботи високопотужними генераторами (не кажучи про допомогу запчастинами й водоочисними хімікатами – хлором й коагулянтами, що обчислюються десятками тонн). Окрім цього, 10 листопада ЮНІСЕФ уклав угоду з Асоціація Укрводоканалекологія, спрямовану на прискорення заходів щодо покращення доступу до безпечної води для населення – зокрема термінових ремонтів систем водопостачання та водовідведення, пошкоджених внаслідок бойових дій. Відповідно, робота на цьому фронті лише посилюватиметься.
вчера под Запорожьем лупанули таки кассетным смерчем или ураганом, я вначале предположил кассетные, потом послушал запись нескольких последних взрывов и погрешил на грады, короче нужна "музыка" целиком...потом на это наложили ещё С300...
Faceless написав:........... Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.
Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом. Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.
І зараз треба знищувати не менш ретельно. Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною. рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
Це вельми гарне міркування. А тепер, будь ласка, розкажіть, як цього досягнути. І скільки українців треба буде покласти для досягнення цієї мети. Некоторые суждения здесь на форуме напоминают мне старый лозунг: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не останется!" Реальную нашу цель в сегодняшней войне я вижу восстановление границ 1991, на крайний случай на 24.02.22. Если при этом удастся то, о чём Вы пишите - прекрасно. Если нет, то нет. Я слабо представляю себе как достичь Вашей цели. Представьте себе, мы вышли на границы пусть даже 24.02. А дальше мощные оборонительные сооружения. Или, чтобы не спорить, вышли на признанные границы Украины без Крыма или даже на границы 1991. А РФ не развалилась. Что мы должны делать дальше?
ЛАД написав:Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом. Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.
І зараз треба знищувати не менш ретельно. Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною. рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
Це вельми гарне міркування. А тепер, будь ласка, розкажіть, як цього досягнути. І скільки українців треба буде покласти для досягнення цієї мети. Некоторые суждения здесь на форуме напоминают мне старый лозунг: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не останется!" Реальную нашу цель в сегодняшней войне я вижу восстановление границ 1991, на крайний случай на 24.02.22. Если при этом удастся то, о чём Вы пишите - прекрасно. Если нет, то нет. Я слабо представляю себе как достичь Вашей цели. Представьте себе, мы вышли на границы пусть даже 24.02. А дальше мощные оборонительные сооружения. Или, чтобы не спорить, вышли на признанные границы Украины без Крыма или даже на границы 1991. А РФ не развалилась. Что мы должны делать дальше?
будемо жити далі як Ізраіль. й чекати.
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний