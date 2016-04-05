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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2803280428052806>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:29

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Не подобається. Але обстрілювати Москву, ризикуючи нарватися на ядерну відповідь, мені подобається ще менше.
Ніхто не каже про глуху оборону і ми зараз теж так не діємо.
І друге. Важливо не що подобається чи не подобається, а що можливо і раціонально.

Західним країнам потрібно таємно передати Україні ядерну зброю. І донести це до раші після факту.

Вам, находясь в Канаде, видимо, очень хочется ядерной войны на территории Украины.
Не боитесь, что в этом случае ракеты и до вас долетят?

Вовків боятися в ліс не ходити
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Вы смешиваете разные вещи.
Россия - это государство.
"Русский мир" - идеология.
Так же как уничтожение нацизма не привело к уничтожению Германии, так же и уничтожение "русского мира" не равносильно уничтожению России как государства.
Давайте реально смотреть на вещи.

Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.

Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом.
Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.

І зараз треба знищувати не менш ретельно.
Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною.
рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:34

Президент РФ Володимир Путін 25 листопада провів зустріч з нібито матерями військових, які беруть участь у війні в України.

Виявилось, що всі жінки пов'язані з провладними структурами Росії
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:39

  vitaliian написав:
«Украинцы готовы жить без света и тепла и два, и три года», – Елена Зеленская.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63731175

Портрет Зеленського буде нас зігрівати і освітлювати, ну або подушка.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:03

  Игорь Алексеевич написав:
  slonomag написав:Хотя в Зп говорят правый берег все-таки сидел без света какое-то время.
На правом включили в некоторых домах через 5 часов. У меня в микр-не кательную включили через 2 часа и большая часть многоэтажек тоже сразу с электр. Наверное по одной ветке с кательной запитаны. Остальная часть микр-на была подключена ближе к 00.00. За всё это время, самое масштабное было у нас отключение. До этой атаки всё было в норме, откл. не было. И сейчас не отключали все эти дни.
В квартирах темп. прибл +23. Иногда и окна открываю, топят в достаток.
Магазины, банки, ТРЦ - работают.


Дурдом. А ближче до весни будуть казати "прикрути"?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:31

Люди дивуються, що після блекауту вода в оселях з'являється раніше за електроенергію, а у деяких випадках й зовсім не зникає -- хоча, здавалося б, потужні насосні системи водоканалів мали б першими страждати від її дефіциту. Не в останню чергу це стало можливим завдяки допомозі ООН і, зокрема, зусиллям UNICEF Ukraine, який тісно співпрацює з місцевими водоканалами і забезпечує стабільність їхньої роботи високопотужними генераторами (не кажучи про допомогу запчастинами й водоочисними хімікатами – хлором й коагулянтами, що обчислюються десятками тонн).
Окрім цього, 10 листопада ЮНІСЕФ уклав угоду з Асоціація Укрводоканалекологія, спрямовану на прискорення заходів щодо покращення доступу до безпечної води для населення – зокрема термінових ремонтів систем водопостачання та водовідведення, пошкоджених внаслідок бойових дій. Відповідно, робота на цьому фронті лише посилюватиметься.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:Президент РФ Володимир Путін 25 листопада провів зустріч з нібито матерями військових, які беруть участь у війні в України.

Виявилось, що всі жінки пов'язані з провладними структурами Росії
Монтажеры на россии точно не останутся без работы.

На встрече пуйла с матерями его голова не вмещалась в воротник. На этой же встрече он сказал, что в интернете куча обмана и лжи, и ничему нельзя доверять.

https://t.me/truexanewsua/65470
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:49

вчера под Запорожьем лупанули таки кассетным смерчем или ураганом, я вначале предположил кассетные, потом послушал запись нескольких последних взрывов и погрешил на грады, короче нужна "музыка" целиком...потом на это наложили ещё С300...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:54

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Німеччина була багато років розділена й фактично окупована, то ж нічого я не змішую.

Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом.
Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.

І зараз треба знищувати не менш ретельно.
Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною.
рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті

Це вельми гарне міркування.
А тепер, будь ласка, розкажіть, як цього досягнути.
І скільки українців треба буде покласти для досягнення цієї мети.
Некоторые суждения здесь на форуме напоминают мне старый лозунг: "Мы будем
так бороться за мир, что камня на камне не останется!"
Реальную нашу цель в сегодняшней войне я вижу восстановление границ 1991, на крайний случай на 24.02.22. Если при этом удастся то, о чём Вы пишите - прекрасно. Если нет, то нет.
Я слабо представляю себе как достичь Вашей цели. Представьте себе, мы вышли на границы пусть даже 24.02. А дальше мощные оборонительные сооружения. Или, чтобы не спорить, вышли на признанные границы Украины без Крыма или даже на границы 1991.
А РФ не развалилась. :shock:
Что мы должны делать дальше?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:02

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом.
Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.

І зараз треба знищувати не менш ретельно.
Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною.
рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті

Це вельми гарне міркування.
А тепер, будь ласка, розкажіть, як цього досягнути.
І скільки українців треба буде покласти для досягнення цієї мети.
Некоторые суждения здесь на форуме напоминают мне старый лозунг: "Мы будем
так бороться за мир, что камня на камне не останется!"
Реальную нашу цель в сегодняшней войне я вижу восстановление границ 1991, на крайний случай на 24.02.22. Если при этом удастся то, о чём Вы пишите - прекрасно. Если нет, то нет.
Я слабо представляю себе как достичь Вашей цели. Представьте себе, мы вышли на границы пусть даже 24.02. А дальше мощные оборонительные сооружения. Или, чтобы не спорить, вышли на признанные границы Украины без Крыма или даже на границы 1991.
А РФ не развалилась. :shock:
Что мы должны делать дальше?

будемо жити далі як Ізраіль. й чекати.

Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний :D
Shaman
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