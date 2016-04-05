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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:32
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом.
Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.
І зараз треба знищувати не менш ретельно.
Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною.
рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
Це вельми гарне міркування.
А тепер, будь ласка, розкажіть, як цього досягнути.
І скільки українців треба буде покласти для досягнення цієї мети.
Некоторые суждения здесь на форуме напоминают мне старый лозунг: "Мы будем
так бороться за мир, что камня на камне не останется!"
Реальную нашу цель в сегодняшней войне я вижу восстановление границ 1991, на крайний случай на 24.02.22. Если при этом удастся то, о чём Вы пишите - прекрасно. Если нет, то нет.
Я слабо представляю себе как достичь Вашей цели. Представьте себе, мы вышли на границы пусть даже 24.02. А дальше мощные оборонительные сооружения. Или, чтобы не спорить, вышли на признанные границы Украины без Крыма или даже на границы 1991.
А РФ не развалилась.
Что мы должны делать дальше?
Далі треба продовжувати згуртовувати світову спільноту, і в кращому випадку - санкції і робота з розпалювання внутрішніх конфліктів дасть результат, в гіршому - через десяток-другий років нова агресія.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:40
Shaman написав:
...........
будемо жити далі як Ізраіль. й чекати.
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний
При всех делах Израиль старается/вытается добиться мира с арабами на приемлемых условиях, а не надеется на исчезновение арабов.
Остальное у Вас - гадание на кофейной гуще. Санкции, скорее всего, не снимут, но могут заметно ослабить. Смерть Путина, возможно, что-то изменит, а, возможно, и нет. Смерть одного Кима в Сев. Корее ничего особо не изменила. И второго тоже.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:47
Faceless написав:
........
Далі треба продовжувати згуртовувати світову спільноту, і в кращому випадку - санкції і робота з розпалювання внутрішніх конфліктів
дасть результат,
Это как?
в гіршому - через десяток-другий років нова агресія.
Оптимистичненько.
Других вариантов не представляете?
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