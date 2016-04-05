ЛАД написав:Разделение то такое - это было не решение по Германии, а противоречия между СССР и Западом. Оккупирована была, но не уничтожена. Государство оставалось, причём, по крайней мере, формально (да и не очень формально) независимым. А вот идеология - нацизм - уничтожалась достаточно тщательно.
І зараз треба знищувати не менш ретельно. Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною. рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
Це вельми гарне міркування. А тепер, будь ласка, розкажіть, як цього досягнути. І скільки українців треба буде покласти для досягнення цієї мети. Некоторые суждения здесь на форуме напоминают мне старый лозунг: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не останется!" Реальную нашу цель в сегодняшней войне я вижу восстановление границ 1991, на крайний случай на 24.02.22. Если при этом удастся то, о чём Вы пишите - прекрасно. Если нет, то нет. Я слабо представляю себе как достичь Вашей цели. Представьте себе, мы вышли на границы пусть даже 24.02. А дальше мощные оборонительные сооружения. Или, чтобы не спорить, вышли на признанные границы Украины без Крыма или даже на границы 1991. А РФ не развалилась. Что мы должны делать дальше?
Далі треба продовжувати згуртовувати світову спільноту, і в кращому випадку - санкції і робота з розпалювання внутрішніх конфліктів дасть результат, в гіршому - через десяток-другий років нова агресія.
Shaman написав:........... будемо жити далі як Ізраіль. й чекати.
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний
При всех делах Израиль старается/вытается добиться мира с арабами на приемлемых условиях, а не надеется на исчезновение арабов. Остальное у Вас - гадание на кофейной гуще. Санкции, скорее всего, не снимут, но могут заметно ослабить. Смерть Путина, возможно, что-то изменит, а, возможно, и нет. Смерть одного Кима в Сев. Корее ничего особо не изменила. И второго тоже.
Київ. Спальний масив. Правий берег. Світла нема 3 дні, і зараз теж. Дома +17. Можна перетерпіти. Поїхав до родичів на лівий, приготував на газі дві каструлі харчів, нагрів воду, помився. Зарядив всі повербанки і фонарі. Спокійно заправився, заїхав в супермаркет. Скупився. Чекаю світло. Розігріваю на туристичній плитці вечерю.
Faceless написав:І зараз треба знищувати не менш ретельно. Німеччину в ті часи роздерибанили і контролювали, головне що на корню були знищені всі паростки до реваншу. Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, тому єдиним надійним виходом буде така дестабілізація, щоб федерація розпалася. Інакше за десяток-другий років все повториться, знищувати кацапію все одно доведеться, але більшою ціною. рашка - це пухлина в світовій цивілізації, що пустила метастази по всій планеті
Це вельми гарне міркування. А тепер, будь ласка, розкажіть, як цього досягнути. І скільки українців треба буде покласти для досягнення цієї мети. Некоторые суждения здесь на форуме напоминают мне старый лозунг: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не останется!" Реальную нашу цель в сегодняшней войне я вижу восстановление границ 1991, на крайний случай на 24.02.22. Если при этом удастся то, о чём Вы пишите - прекрасно. Если нет, то нет. Я слабо представляю себе как достичь Вашей цели. Представьте себе, мы вышли на границы пусть даже 24.02. А дальше мощные оборонительные сооружения. Или, чтобы не спорить, вышли на признанные границы Украины без Крыма или даже на границы 1991. А РФ не развалилась. Что мы должны делать дальше?
будемо жити далі як Ізраіль. й чекати.
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний
Тоді підписуємо мир прямо зараз і чекаємо на березі ріки коли пропливе труп ворога