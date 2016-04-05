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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2804280528062807
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:45

А нам все одно...)))

Доповнюю свій попередній пост про генератори від ООН.
Корея надасть в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт та 5міні-екскаваторів Doosan.
До Чернігова вдруге за тиждень прибули генератори з Данії.
Взагалі, ми ж розуміємо, що це далеко не повний перелік закордонної допомоги для ліквідації блекаутів.

ПС. Цікаво: Війна в Україні призвела до обвалу народжуваності в рф. У річному вимірі темпи падіння подвоїлися і прискорюються. Також за 2022 р демографи очікують, що 600 тис. осіб поїдуть з рф.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:49

  Shaman написав: Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний :D

Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо.
А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:51

  Faceless написав:Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль,
а почему не будут, разве развал РФ для мира лучше, чтобы Яо оказалось у гиркиных и дырова. Мое вИдение такое. 1й самый оптимальный поставить президентом кого то лояльного к западу, или полная экономическая блокада. Думаю элиты в блокаде не заинтересованы и лояльный президент из числа рейтинговых политиков найдется. Я даже могу примерно подсказать кто.

2й истощение + экономическая блокада, как следствие революция и гражданская война. Считаю сценарий вероятным, поскольку это все уже было в 1917,

3й до чего то договорятся, экспорт/импорт будут идти через Китай, возможно Китай станет посредником во внешне политических вопросах. Фамилия президента РФ не будет иметь значения, поскольку это будет свадебный генерал. Для Китая это наиболее подходящий вариант, на фоне противостояния с США увеличить свой вес, плюс дешёвое сырье.

Имхо никакой идеологии у них нет. Вся идеология это пуйло, совбез, песков, лавров и пропагандоны. Придут другие скажут любить Украину спиваты колядки народ будет делать и то и другое, без вопросов и возражений, потому что это рабы. У рабов нет идеологии,

Доказательство очень простое, какая официальная цель войны?

Защита Донбасса, это не тянет на целую идеологию. Пересели весь донбасс в Сибирь и защий их там сколько угодно.

Уничтожение Украины... Похоже. Но официально такой позиции нет. Только картофельный фюрер проговорился. Никто не артикулирует зачем и что это по итогу принесет РФ. И что считать уничтожением.

Борьба с НАТО на идеологию не тянет, потому что РФ ни на одну страну НАТО так и не напали.

После войны все основные проблемы с РФ останутся, потому что у них массовый регресс.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 20:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:51

У Харкові почали розгортати "Пункти незламності". У Деяких можна погрітися, зарядити телефони і під'єднатися до мережі Інтернет, в інших — тільки врятуватися від холоду і темряви.

На оприлюдненій офісом президента карті "Пунктів незламності" у Харкові та області більше двохсот позначок. Але не всі ці локації є "Пунктами незламності". більшість — це просто пункти обігріву, із генератором, але без інтернету.


У режимі "Пунктів незламності" працюють усі пожежні частини міста. Вони приймають мешканців цілодобово, у наявності в них є тільки генератор і булер'ян (пристрій для конвекії повітря в приміщенні).

Такий же статус Пунктів незламності мають харківські школи (усього до двох десятків у різних районах), але вони поки що НЕ працюють, тут закінчують приготування. У Харківській міській раді пообіцяли, що школи почнуть приймати людей із наступного тижня. Чи будуть вони обладнані чимось, окрім генераторів, — під питанням, поки що на карті вони не мають в наявності ані Старлінків, ані альтернативного інтернету. Окрім того, треба мати на увазі, що школи не відкриваються повністю: людей зможуть приймати тільки в спортзалі, або у вестибюлі, або в якомусь кабінеті. Головний плюс: школи працюватимуть цілодобово. Принаймні, так позначено на карті.

А от будівля районної адміністрації на Холодній горі (Григорівське шосе, 52) обладнана по повній: тут є і генератор, і Старлінк, і працює вона так само 24 години на добу. Але це єдина адмінбудівля, яка поки що стає пунктом незламності.

Усі інші місця з карти працюють у якості ОБ'ЄКТІВ ІЗ ГЕНЕРАТОРАМИ.

Це АЗС, точки видачі "Розетки", два ресторани, кілька відділень банків й один супермаркет. Звісно, тут є генератори і відвідувачів прийматимуть у часи роботи закладів, але НЕ цілодобово.

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/punkty-nezlamnosti-v-kharkovi-de-mozhna-zihritysya-i-zazhyvytysya-adresy
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Доказательство очень простое, какая цель войны? Защита Донбасса, это не тянет на идеологию. Уничтожение Украины... Никто не артикулирует зачем и что это принесет РФ. Борьба с НАТО на идеологию не тянет, потому что РФ ни на одну страну НАТО так и не напали.

Идеология Третьего Рейха - уничтожение евреев.
Идеология Российской Федерации - полное уничтожение украинцев.
Что непонятного в идеологиях?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:04

  ЛАД написав:Что мы должны делать дальше?
строить ПВО, ракеты, бетонные стены и минировать поля. Когда у соседа регресс, рецидив это вопрос времени. Резко белыми и пушистыми они не станут.

У них даже цирк специфический
Пшеничкин Константин Валерич, восстал из ада, после того, как его задвухсотили в 2019, ушел, мобилизовался и снова зажмурился. Теперь уже в 2022 году.

https://t.me/voynareal_ua/16998?single

Цирковое представление.

Путин встретился с мамами, которые на самом деле являются чиновницами, и одна из них рассказала про своего сына.

«Пойдём, братва, рубить укропов», — именно якобы такие слова сказал сын ораторши перед смертью. Зовут её Нина Пшеничкина и она является членом «общественной палаты ЛНР».

Её сын действительно погиб на войне, но ещё в 2019 году — задолго до начала полномасштабного вторжения.
https://t.me/KremlCirk/3133
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:вчера под Запорожьем лупанули таки кассетным смерчем или ураганом, я вначале предположил кассетные, потом послушал запись нескольких последних взрывов и погрешил на грады, короче нужна "музыка" целиком...потом на это наложили ещё С300...
Вчора ввечері Запоріжжя чуло звуки багатьох чи то вибухів, чи то пострілів

Т.в.о. мера, а потім і голова ЗОВА повідомили, що вибухи були у передмісті.

Але поліція сьогодні повідомила, що "ввечері збройної атаки зазнав обласний центр – окупанти накрили один із районів міста реактивними снарядами «Ураган» з касетним наповненням"
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:21

«Важные истории»*: власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными. Их собираются заменить срочниками

Два источника издания, близких к ФСБ и Генштабу, сообщили о том, что Россия собирается зимой стабилизировать фронт в Украине, «а затем начать все по новой весной».

По данным собеседников издания, политическое и военное руководство России понимает, что этот план подразумевает большие потери. «К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками», — заявил источник, близкий к ФСБ.

Источник, близкий к Генштабу, также сообщил о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине составят около 100 тысяч человек, в основном мобилизованных. К весне 2023 года, по его словам, Минобороны планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. «Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации», — заявил источник «Важных историй».
https://t.me/meduzalive/74112
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:28

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Далі треба продовжувати згуртовувати світову спільноту, і в кращому випадку - санкції і робота з розпалювання внутрішніх конфліктів дасть результат,

Это как?
в гіршому - через десяток-другий років нова агресія.

Оптимистичненько.
Других вариантов не представляете?

а який варіант ВИ пропонуєте? здатися?

домовлятися з Рашей нема сенсу, всі згодні, що у будь-якому разі буде новий напад, якщо раніше Раша не впаде.

Ізраїль не в захваті, але якщо мета сусідів - тебе знищити, інших варіантів немає.

а щодо майбутнього - є багато прикладів, чим закінчуються диктатуру, та й маленькі побєдоносні війни - подивимось ;)
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