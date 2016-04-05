Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:51

Faceless написав: Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль, Зараз конфігурація сил інша, ніхто не буде світовим альянсом штурмувати москву і брати території під контроль,

а почему не будут, разве развал РФ для мира лучше, чтобы Яо оказалось у гиркиных и дырова. Мое вИдение такое. 1й самый оптимальный поставить президентом кого то лояльного к западу, или полная экономическая блокада. Думаю элиты в блокаде не заинтересованы и лояльный президент из числа рейтинговых политиков найдется. Я даже могу примерно подсказать кто.2й истощение + экономическая блокада, как следствие революция и гражданская война. Считаю сценарий вероятным, поскольку это все уже было в 1917,3й до чего то договорятся, экспорт/импорт будут идти через Китай, возможно Китай станет посредником во внешне политических вопросах. Фамилия президента РФ не будет иметь значения, поскольку это будет свадебный генерал. Для Китая это наиболее подходящий вариант, на фоне противостояния с США увеличить свой вес, плюс дешёвое сырье.Имхо никакой идеологии у них нет. Вся идеология это пуйло, совбез, песков, лавров и пропагандоны. Придут другие скажут любить Украину спиваты колядки народ будет делать и то и другое, без вопросов и возражений, потому что это рабы. У рабов нет идеологии,Доказательство очень простое, какая официальная цель войны?Защита Донбасса, это не тянет на целую идеологию. Пересели весь донбасс в Сибирь и защий их там сколько угодно.Уничтожение Украины... Похоже. Но официально такой позиции нет. Только картофельный фюрер проговорился. Никто не артикулирует зачем и что это по итогу принесет РФ. И что считать уничтожением.Борьба с НАТО на идеологию не тянет, потому что РФ ни на одну страну НАТО так и не напали.После войны все основные проблемы с РФ останутся, потому что у них массовый регресс.