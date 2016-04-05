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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:11
Понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла, повідомив президент Зеленський. Також він закликав «ощадливо споживати електрику» в усіх регіонах.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:18
BIGor написав: vitaliian написав:
Доказательство очень простое, какая цель войны? Защита Донбасса, это не тянет на идеологию. Уничтожение Украины... Никто не артикулирует зачем и что это принесет РФ. Борьба с НАТО на идеологию не тянет, потому что РФ ни на одну страну НАТО так и не напали.
Идеология Третьего Рейха - уничтожение евреев.
Идеология Российской Федерации - полное уничтожение украинцев.
Что непонятного в идеологиях?
Такого примитивного изложения нацистской идеологии ещё не встречал. И весь мир сплотился против нацизма ради защиты евреев? Три ха-ха.
Точно такой примитивизм с объяснением рашистской идеологии. Если бы было так, то Запад спокойно смотрел бы на нашу войну со стороны. Вы серьёзно думаете, что Запад так озабочен судьбой украинцев, прямо спать не могут?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:20
vitaliian написав:
Понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла, повідомив президент Зеленський. Також він закликав «ощадливо споживати електрику» в усіх регіонах.
Завтра подключу свою солнечную панель в энергосистему, правда завтра дождик...
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:21
edvardd написав: vitaliian написав:
Понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла, повідомив президент Зеленський. Також він закликав «ощадливо споживати електрику» в усіх регіонах.
Завтра подключу свою солнечную панель в энергосистему, правда завтра дождик...
«Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють.
Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», – голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:24
Shaman написав: ЛАД написав: Faceless написав:
........
Далі треба продовжувати згуртовувати світову спільноту, і в кращому випадку - санкції і робота з розпалювання внутрішніх конфліктів
дасть результат,
Это как?
в гіршому - через десяток-другий років нова агресія.
Оптимистичненько.
Других вариантов не представляете?
а який варіант ВИ пропонуєте? здатися?
домовлятися з Рашей нема сенсу, всі згодні, що у будь-якому разі буде новий напад, якщо раніше Раша не впаде.
Ізраїль не в захваті, але якщо мета сусідів - тебе знищити, інших варіантів немає.
а щодо майбутнього - є багато прикладів, чим закінчуються диктатуру, та й маленькі побєдоносні війни - подивимось
так у нас уже диктатура, куди ще дивитися
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:24
ЛАД написав:
BIGor написав: vitaliian написав:
Доказательство очень простое, какая цель войны? Защита Донбасса, это не тянет на идеологию. Уничтожение Украины... Никто не артикулирует зачем и что это принесет РФ. Борьба с НАТО на идеологию не тянет, потому что РФ ни на одну страну НАТО так и не напали.
Идеология Третьего Рейха - уничтожение евреев.
Идеология Российской Федерации - полное уничтожение украинцев.
Что непонятного в идеологиях?
Такого примитивного изложения нацистской идеологии ещё не встречал. И весь мир сплотился против нацизма ради защиты евреев? Три ха-ха.
Точно такой примитивизм с объяснением рашистской идеологии. Если бы было так, то Запад спокойно смотрел бы на нашу войну со стороны. Вы серьёзно думаете, что Запад так озабочен судьбой украинцев, прямо спать не могут?
Вот не лень вам было комментировать.
Для уничтожения евреев не надо было нападать на СССР. Мейнстримом была идея 3го рейха и титульной арийской нации. В путинской войне я никакой идеологии не вижу, она (война) сумбурная, нелогичная, непоследовательная. Сюжет и цели меняются по ходу пьесы и т д. Гитлер тоже был непоследовательным, но не настолько. Видимо путину хочется быть великим завоевателем, победителем или на крайний случай топ террористом. Это может все объяснить, включая его нежелание вернуть границы к 1991 и успокоиться.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 лис, 2022 22:31, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:25
Shaman написав: Starikan написав: Shaman написав:
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни
- ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла
- він же не безсмертний
Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених
входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо.
А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
розвинені - це розвинені.
просто великі як Індія чи Бразилія туди не входять. та й не друзі вони - так, ситуативні союзники
ворог твого ворога твій друг, а там спільний ворог: колективний захід, він же золотий мільярд
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:28
vitaliian написав:
Вот не лень вам было комментировать? Для уничтожения евреев не надо было нападать на СССР. Мейнстримом была идея 3го рейха и титульной арийской нации.
забув ще про "життєвий простір", тобто територію України, і її населення як раби
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:32
flyman написав: vitaliian написав:
Вот не лень вам было комментировать? Для уничтожения евреев не надо было нападать на СССР. Мейнстримом была идея 3го рейха и титульной арийской нации.
забув ще про "життєвий простір", тобто територію України, і її населення як раби
Это уже следствие идеи 3го рейха. Не может быть великой империи без больших побед и завоеваний. Что одновременно является легитимизацией власти императора.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 лис, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:32
vitaliian написав: ЛАД написав:
Что мы должны делать дальше?
строить ПВО, ракеты, бетонные стены и минировать поля. Когда у соседа регресс, рецидив это вопрос времени. Резко белыми и пушистыми они не станут.
........
Не-а.
Не так.
В первую очередь развивать экономику.
Которая позволит иметь и ПВО, и ракеты, и сильные ВСУ. И нормальный уровень жизни населения. Иначе молодёжь и не только продолжит уезжать из Украины на заработки за границу и на ПМЖ и этими ПВО и ракетами некому будет работать.
Да и просто не может страна с запущенной экономикой иметь сильные вооруженные силы, ПВО и ракеты.
Или будем ориентироваться на Сев. Корею?
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