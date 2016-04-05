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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:36
ЛАД написав:
Не так.
В первую очередь развивать экономику.
Которая позволит иметь и ПВО, и ракеты, и сильные ВСУ. И нормальный уровень жизни населения. Иначе молодёжь и не только продолжит уезжать из Украины на заработки за границу и на ПМЖ и этими ПВО и ракетами некому будет работать.
Да и просто не может страна с запущенной экономикой иметь сильные вооруженные силы, ПВО и ракеты.
Или будем ориентироваться на Сев. Корею
все хотят быть здоровыми и богатыми.
Экономику никто развивать не будет. Имхо. Могу долго обосновывать почему, ограничусь двумя словами К причинам почему её не развивали до войны (коррупция, нестабильное законодательство) добавились уже не абстрактные политические и военные риски.
Инвестировать в страну которая 8 лет воюет - мероприятие на любителя. Сколько там Ахметов потерял в 2022? А как дышал, как дышал. ©
При удачном стечении обстоятельств, 5-10 лет будем жить на репарации. Про неудачные даже думать не хочу. Оборона станет мейнстримом. Типа дорог в 2020-2021 можно сказать национальной идеей.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 лис, 2022 22:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:41
ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
Что мы должны делать дальше?
строить ПВО, ракеты, бетонные стены и минировать поля. Когда у соседа регресс, рецидив это вопрос времени. Резко белыми и пушистыми они не станут.
........
Не-а.
Не так.
В первую очередь развивать экономику.
Которая позволит иметь и ПВО, и ракеты, и сильные ВСУ. И нормальный уровень жизни населения. Иначе молодёжь и не только продолжит уезжать из Украины на заработки за границу и на ПМЖ и этими ПВО и ракетами некому будет работать.
Да и просто не может страна с запущенной экономикой иметь сильные вооруженные силы, ПВО и ракеты.
Или будем ориентироваться на Сев. Корею?
вже в процесі
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:44
vitaliian написав: ЛАД написав:
Не так.
В первую очередь развивать экономику.
Которая позволит иметь и ПВО, и ракеты, и сильные ВСУ. И нормальный уровень жизни населения. Иначе молодёжь и не только продолжит уезжать из Украины на заработки за границу и на ПМЖ и этими ПВО и ракетами некому будет работать.
Да и просто не может страна с запущенной экономикой иметь сильные вооруженные силы, ПВО и ракеты.
Или будем ориентироваться на Сев. Корею
все хотят быть здоровыми и богатыми.
Экономику никто развивать не будет. Имхо. Могу долго обосновывать почему, ограничусь двумя словами К причинам почему её не развивали до войны (коррупция, нестабильное законодательство) добавились уже не абстрактные политические и военные риски.
Инвестировать в страну которая 8 лет воюет - мероприятие на любителя. Сколько там Ахметов потерял в 2022? А как дышал, как дышал. ©
При удачном стечении обстоятельств, 5-10 лет будем жить на репарации. Про неудачные даже думать не хочу.
10 до остаточної перемоги, потім капітуляція РФ, трибунал, поділ тушки, і репарації, але в України до того часу буде стільки боргів, що я б не розраховував на ті репарації, хіба який жир буде прилипати при передачі від капітулянтів до рук кредиторів.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:54
vitaliian написав:
.........
Для уничтожения евреев не надо было нападать на СССР. Мейнстримом была идея 3го рейха и титульной арийской нации. В путинской войне я никакой идеологии не вижу, она (война) сумбурная, нелогичная, непоследовательная. Сюжет и цели меняются по ходу пьесы и т д. Гитлер тоже был непоследовательным, но не настолько. Видимо путину хочется быть великим завоевателем, победителем или на крайний случай топ террористом. Это может все объяснить, включая его нежелание вернуть границы к 1991 и успокоиться.
По Гитлеру тоже не совсем так, но не будем отвлекаться. Это сейчас не самый актуальный вопрос.
Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть.
СССР при всех своих недостатках был мировой державой со значительным влиянием в мире. Российская империя при всей своей отсталости тоже была весьма влиятельным государством. Ему хочется возродить "Великую Россию", которая будет пусть не первым государством в мире, но и не на десятых ролях. Конечно, идея фикс, но тем не менее. Украина была ему нужна как первый, но очень важный шаг. Без УкраиныРоссийская империя слишком слаба.
О нашей войне. Он просчитался - расчёт явно был на блицкриг, не вышло, переоценил силы. Слишком большой кусок захотел откусить. Возможно, был бы моложе, было бы у него больше времени, он не пошёл бы на такую авантюру, действовал бы постепеннее (например, ограничился бы для начала Донбассом).
Теперь цугцванг. Просто уйти он не может, это полностью подорвёт легитимность его власти. Даже если он останется у власти, то это будет уже чистая формальность. Я уж не говорю о "Великой России", эти мечты придётся похоронить и смириться с ролью второразрядной державы, которая должна умерить свои амбиции и вести себя соответственно.
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