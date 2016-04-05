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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:41
ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
Что мы должны делать дальше?
строить ПВО, ракеты, бетонные стены и минировать поля. Когда у соседа регресс, рецидив это вопрос времени. Резко белыми и пушистыми они не станут.
........
Не-а.
Не так.
В первую очередь развивать экономику.
Которая позволит иметь и ПВО, и ракеты, и сильные ВСУ. И нормальный уровень жизни населения. Иначе молодёжь и не только продолжит уезжать из Украины на заработки за границу и на ПМЖ и этими ПВО и ракетами некому будет работать.
Да и просто не может страна с запущенной экономикой иметь сильные вооруженные силы, ПВО и ракеты.
Или будем ориентироваться на Сев. Корею?
вже в процесі
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:54
vitaliian написав:
.........
Для уничтожения евреев не надо было нападать на СССР. Мейнстримом была идея 3го рейха и титульной арийской нации. В путинской войне я никакой идеологии не вижу, она (война) сумбурная, нелогичная, непоследовательная. Сюжет и цели меняются по ходу пьесы и т д. Гитлер тоже был непоследовательным, но не настолько. Видимо путину хочется быть великим завоевателем, победителем или на крайний случай топ террористом. Это может все объяснить, включая его нежелание вернуть границы к 1991 и успокоиться.
По Гитлеру тоже не совсем так, но не будем отвлекаться. Это сейчас не самый актуальный вопрос.
Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть.
СССР при всех своих недостатках был мировой державой со значительным влиянием в мире. Российская империя при всей своей отсталости тоже была весьма влиятельным государством. Ему хочется возродить "Великую Россию", которая будет пусть не первым государством в мире, но и не на десятых ролях. Конечно, идея фикс, но тем не менее. Украина была ему нужна как первый, но очень важный шаг. Без Украины Российская империя слишком слаба.
О нашей войне. Он просчитался - расчёт явно был на блицкриг, не вышло, переоценил силы. Слишком большой кусок захотел откусить. Возможно, был бы моложе, было бы у него больше времени, он не пошёл бы на такую авантюру, действовал бы постепеннее (например, ограничился бы для начала Донбассом).
Теперь цугцванг. Просто уйти он не может, это полностью подорвёт легитимность его власти. Даже если он останется у власти, то это будет уже чистая формальность. Я уж не говорю о "Великой России", эти мечты придётся похоронить и смириться с ролью второразрядной державы, которая должна умерить свои амбиции и вести себя соответственно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 25 лис, 2022 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:02
Shaman написав:
.......
а який варіант ВИ пропонуєте? здатися?
домовлятися з Рашей нема сенсу, всі згодні, що у будь-якому разі буде новий напад, якщо раніше Раша не впаде.
Ізраїль не в захваті, але якщо мета сусідів - тебе знищити, інших варіантів немає.
а щодо майбутнього - є багато прикладів, чим закінчуються диктатуру, та й маленькі побєдоносні війни - подивимось
Насчёт "здатися" мне уже надоело отвечать. Нет, я такого не предлагаю.
"Ізраїль не в захваті", но он всё время пытается договариваться с соседями, пытается установить мир, иногда идёт для этого на некоторые уступки. Постепенно что-то удаётся.
розвинені - це розвинені.
просто великі як Індія чи Бразилія туди не входять. та й не друзі вони - так, ситуативні союзники
Нет в мировой истории и политике "друзей", тем более вечных. Всегда - ситуативные союзники. Вопрос только, сколько времени продлится "ситуация". После 2 мировой "лучшие друзья" Союз и Запад очень быстро стали "лучшими врагами".
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:21
vitaliian написав:
..........
Экономику никто развивать не будет. Имхо. Могу долго обосновывать почему, ограничусь двумя словами К причинам почему её не развивали до войны (коррупция, нестабильное законодательство) добавились уже не абстрактные политические и военные риски.
Инвестировать в страну которая 8 лет воюет - мероприятие на любителя. Сколько там Ахметов потерял в 2022? А как дышал, как дышал. ©
При удачном стечении обстоятельств, 5-10 лет будем жить на репарации. Про неудачные даже думать не хочу. Оборона станет мейнстримом. Типа дорог в 2020-2021 можно сказать национальной идеей.
За какие деньги оборона?
Нам дадут кредиты? Так у нас к концу войны будет столько долгов... какие ещё кредиты?
Вооружат бесплатно? На каком основании? Пока идёт война, есть ещё какие-то объяснения. После окончания войны ни одно западное правительство не сможет объяснить своему народу необходимость бесплатного вооружения Украины.
Не будет экономики, только 2 варианта - или Сев. Корея, или забыть о сильной армии и сильной обороне.
А в Вашем варианте и людей не будет. Вспомните, как и сколько уезжали перед войной. Будет ещё хуже. Допускаю, что Запад устраивает приток наших мигрантов и его устроит такой вариант. Но тогда совсем грустно и наша ошибка, что допустили эту войну, будет ещё печальнее.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:38
Целый день смотрю на форуме одни и те же всё спорят про войну.
Кроме этого форума про войну у вас есть др. интересы, друзья и т.д.??? Я уже футбол посмотрел, работу по дому сделал, а здесь эксперты строчат каждые 15мин. и что то др. другу каждый день доказывают)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 25 лис, 2022 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:39
ЛАД написав:После окончания войны
ни одно западное правительство не сможет объяснить своему народу необходимость бесплатного вооружения Украины
В вашей фразе (между строк) есть неочевидный (или очевидный?) ответ на перечисленные вопросы, а именно что нужно делать, чтобы нам продолжали помогать. Но я этого не говорил.
Оборона это заказы для западных оборонных заводов. А спрос в экономике далеко не второстепенная вещь. Производить оружие на склад бы никто не дал бюджета, а тут война. Очень удобно.
Не зря же больше 100 западных чиновников посетили Ирпень - аномалию, которая дарит длинную политическую жизнь и вечную молодость. Даже Майя из Молдовы приехала. А Борис Джонсон кстати не был в Ирпене. Поэтому его сняли. Заметьте, разрушен не только Ирпень. Но возят всех туда.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 лис, 2022 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:53
Игорь Алексеевич написав:
Целый день смотрю на форуме одни и те же всё спорят про войну.
Кроме этого форума про войну у вас есть др. интересы, друзья и т.д.??? Я уже футбол посмотрел, работу по дому сделал, а здесь эксперты строчат каждые 15мин. и что то др. другу каждый день доказывают)))
Я намагаюся бути в тренді мислеформ, щоб розуміти стратегію і тактику поведінки в близькому, середньому і дальньому горизонті часу.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:07
ЛАД написав:
Но тогда совсем грустно и наша
ошибка, что допустили эту войну, будет ещё печальнее.
???
які на вашу думку були варіанти? може і януковичу не потрібно було біжати свого часу?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:10
ЛАД написав:
Российская империя при всей своей отсталости тоже была весьма влиятельным государством.
це за яких часів? є-ІІ чи п-I? тобто 300 років тому? чи трохи пізніше?
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