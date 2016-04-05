Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:54

vitaliian написав: .........

Для уничтожения евреев не надо было нападать на СССР. Мейнстримом была идея 3го рейха и титульной арийской нации. В путинской войне я никакой идеологии не вижу, она (война) сумбурная, нелогичная, непоследовательная. Сюжет и цели меняются по ходу пьесы и т д. Гитлер тоже был непоследовательным, но не настолько. Видимо путину хочется быть великим завоевателем, победителем или на крайний случай топ террористом. Это может все объяснить, включая его нежелание вернуть границы к 1991 и успокоиться. .........Для уничтожения евреев не надо было нападать на СССР. Мейнстримом была идея 3го рейха и титульной арийской нации. В путинской войне я никакой идеологии не вижу, она (война) сумбурная, нелогичная, непоследовательная. Сюжет и цели меняются по ходу пьесы и т д. Гитлер тоже был непоследовательным, но не настолько. Видимо путину хочется быть великим завоевателем, победителем или на крайний случай топ террористом. Это может все объяснить, включая его нежелание вернуть границы к 1991 и успокоиться.

По Гитлеру тоже не совсем так, но не будем отвлекаться. Это сейчас не самый актуальный вопрос.Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть.СССР при всех своих недостатках был мировой державой со значительным влиянием в мире. Российская империя при всей своей отсталости тоже была весьма влиятельным государством. Ему хочется возродить "Великую Россию", которая будет пусть не первым государством в мире, но и не на десятых ролях. Конечно, идея фикс, но тем не менее. Украина была ему нужна как первый, но очень важный шаг. Без Украины Российская империя слишком слаба.О нашей войне. Он просчитался - расчёт явно был на блицкриг, не вышло, переоценил силы. Слишком большой кусок захотел откусить. Возможно, был бы моложе, было бы у него больше времени, он не пошёл бы на такую авантюру, действовал бы постепеннее (например, ограничился бы для начала Донбассом).Теперь цугцванг. Просто уйти он не может, это полностью подорвёт легитимность его власти. Даже если он останется у власти, то это будет уже чистая формальность. Я уж не говорю о "Великой России", эти мечты придётся похоронить и смириться с ролью второразрядной державы, которая должна умерить свои амбиции и вести себя соответственно.