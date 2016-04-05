|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 26 лис, 2022 00:18
Starikan написав: Shaman написав:
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни
- ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла
- він же не безсмертний
Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених
входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо.
А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
Тільки Китай, всі інші поза топ-10
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4138
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 695 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|107763
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|473245
|
|
|1
|4247
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|