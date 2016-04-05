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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:18
Starikan написав: Shaman написав:
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни
- ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла
- він же не безсмертний
Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених
входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо.
А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
Тільки Китай, всі інші поза топ-10
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DmitryZP
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:35
ЛАД написав:
Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть.
СССР при всех своих недостатках был мировой державой со значительным влиянием в мире. Российская империя при всей своей отсталости тоже была весьма влиятельным государством. Ему хочется возродить "Великую Россию", которая будет пусть не первым государством в мире, но и не на десятых ролях. Конечно, идея фикс, но тем не менее. Украина была ему нужна как первый, но очень важный шаг. Без Украины Российская империя слишком слаба.
О нашей войне. Он просчитался - расчёт явно был на блицкриг, не вышло, переоценил силы. Слишком большой кусок захотел откусить. Возможно, был бы моложе, было бы у него больше времени, он не пошёл бы на такую авантюру, действовал бы постепеннее (например, ограничился бы для начала Донбассом).
Теперь цугцванг. Просто уйти он не может, это полностью подорвёт легитимность его власти. Даже если он останется у власти, то это будет уже чистая формальность. Я уж не говорю о "Великой России", эти мечты придётся похоронить и смириться с ролью второразрядной державы, которая должна умерить свои амбиции и вести себя соответственно.
А легітимність його вже підірвана. Навіть лідери зачуханих держав типу Киргизії вже його ні в що не ставлять. Далі - гірше.І що він зробить?
Просто піде. Це нереально.
По-вашому у нього один вихід - ядерний удар.
Вірно я зрозумів?
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