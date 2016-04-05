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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:18
Starikan написав: Shaman написав:
Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни
- ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла
- він же не безсмертний
Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених
входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо.
А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
Тільки Китай, всі інші поза топ-10
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:35
ЛАД написав:
Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть.
СССР при всех своих недостатках был мировой державой со значительным влиянием в мире. Российская империя при всей своей отсталости тоже была весьма влиятельным государством. Ему хочется возродить "Великую Россию", которая будет пусть не первым государством в мире, но и не на десятых ролях. Конечно, идея фикс, но тем не менее. Украина была ему нужна как первый, но очень важный шаг. Без Украины Российская империя слишком слаба.
О нашей войне. Он просчитался - расчёт явно был на блицкриг, не вышло, переоценил силы. Слишком большой кусок захотел откусить. Возможно, был бы моложе, было бы у него больше времени, он не пошёл бы на такую авантюру, действовал бы постепеннее (например, ограничился бы для начала Донбассом).
Теперь цугцванг. Просто уйти он не может, это полностью подорвёт легитимность его власти. Даже если он останется у власти, то это будет уже чистая формальность. Я уж не говорю о "Великой России", эти мечты придётся похоронить и смириться с ролью второразрядной державы, которая должна умерить свои амбиции и вести себя соответственно.
А легітимність його вже підірвана. Навіть лідери зачуханих держав типу Киргизії вже його ні в що не ставлять. Далі - гірше.І що він зробить?
Просто піде. Це нереально.
По-вашому у нього один вихід - ядерний удар.
Вірно я зрозумів?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 02:15
BIGor написав:
Идеология Третьего Рейха - уничтожение евреев.
Идеология Российской Федерации - полное уничтожение украинцев.
Что непонятного в идеологиях?
по идеологии гитлеризма масса материала, ознакомьтесь и не выдумывайте что попало.
По идеологии РФ нормальные исследования ещё только предстоят.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 02:24
vitaliian написав: ЛАД написав:После окончания войны
ни одно западное правительство не сможет объяснить своему народу необходимость бесплатного вооружения Украины
В вашей фразе (между строк) есть неочевидный (или очевидный?) ответ на перечисленные вопросы, а именно что нужно делать, чтобы нам продолжали помогать. Но я этого не говорил.
Оборона это заказы для западных оборонных заводов. А спрос в экономике далеко не второстепенная вещь. Производить оружие на склад бы никто не дал бюджета, а тут война. Очень удобно.
Не зря же больше 100 западных чиновников посетили Ирпень - аномалию, которая дарит длинную политическую жизнь и вечную молодость. Даже Майя из Молдовы приехала. А Борис Джонсон кстати не был в Ирпене. Поэтому его сняли. Заметьте, разрушен не только Ирпень. Но возят всех туда.
А ещё ругают путина, мол, мистикой увлекается, шаманами.... А ведь это сейчас общемировой тренд - поездки по местам силы
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Додано: Суб 26 лис, 2022 02:39
ЛАД написав:
Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть.
Идея, безусловно, есть.
А вот идеологии, как системы взглядов, охватывающей все слои общества и все сферы их жизни, очевидно, нет.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 03:15
ЛАД написав:
BIGor написав:
Идеология Третьего Рейха - уничтожение евреев.
Идеология Российской Федерации - полное уничтожение украинцев.
Что непонятного в идеологиях?
Такого примитивного изложения нацистской идеологии ещё не встречал. И весь мир сплотился против нацизма ради защиты евреев? Три ха-ха.
Точно такой примитивизм с объяснением рашистской идеологии. Если бы было так, то Запад спокойно смотрел бы на нашу войну со стороны. Вы серьёзно думаете, что Запад так озабочен судьбой украинцев, прямо спать не могут?
Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить
А світ трохи розумніший та більш розвинений
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