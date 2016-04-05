Shaman написав: Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний
Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо. А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
ЛАД написав:Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть. СССР при всех своих недостатках был мировой державой со значительным влиянием в мире. Российская империя при всей своей отсталости тоже была весьма влиятельным государством. Ему хочется возродить "Великую Россию", которая будет пусть не первым государством в мире, но и не на десятых ролях. Конечно, идея фикс, но тем не менее. Украина была ему нужна как первый, но очень важный шаг. Без Украины Российская империя слишком слаба. О нашей войне. Он просчитался - расчёт явно был на блицкриг, не вышло, переоценил силы. Слишком большой кусок захотел откусить. Возможно, был бы моложе, было бы у него больше времени, он не пошёл бы на такую авантюру, действовал бы постепеннее (например, ограничился бы для начала Донбассом). Теперь цугцванг. Просто уйти он не может, это полностью подорвёт легитимность его власти. Даже если он останется у власти, то это будет уже чистая формальность. Я уж не говорю о "Великой России", эти мечты придётся похоронить и смириться с ролью второразрядной державы, которая должна умерить свои амбиции и вести себя соответственно.
А легітимність його вже підірвана. Навіть лідери зачуханих держав типу Киргизії вже його ні в що не ставлять. Далі - гірше. І що він зробить? Просто піде. Це нереально. По-вашому у нього один вихід - ядерний удар. Вірно я зрозумів?
ЛАД написав:После окончания войны ни одно западное правительство не сможет объяснить своему народу необходимость бесплатного вооружения Украины
В вашей фразе (между строк) есть неочевидный (или очевидный?) ответ на перечисленные вопросы, а именно что нужно делать, чтобы нам продолжали помогать. Но я этого не говорил.
Оборона это заказы для западных оборонных заводов. А спрос в экономике далеко не второстепенная вещь. Производить оружие на склад бы никто не дал бюджета, а тут война. Очень удобно.
Не зря же больше 100 западных чиновников посетили Ирпень - аномалию, которая дарит длинную политическую жизнь и вечную молодость. Даже Майя из Молдовы приехала. А Борис Джонсон кстати не был в Ирпене. Поэтому его сняли. Заметьте, разрушен не только Ирпень. Но возят всех туда.
А ещё ругают путина, мол, мистикой увлекается, шаманами.... А ведь это сейчас общемировой тренд - поездки по местам силы
BIGor написав:Идеология Третьего Рейха - уничтожение евреев. Идеология Российской Федерации - полное уничтожение украинцев. Что непонятного в идеологиях?
Такого примитивного изложения нацистской идеологии ещё не встречал. И весь мир сплотился против нацизма ради защиты евреев? Три ха-ха.
Точно такой примитивизм с объяснением рашистской идеологии. Если бы было так, то Запад спокойно смотрел бы на нашу войну со стороны. Вы серьёзно думаете, что Запад так озабочен судьбой украинцев, прямо спать не могут?
Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню. Що він і робить
Shaman написав:....... а який варіант ВИ пропонуєте? здатися?
домовлятися з Рашей нема сенсу, всі згодні, що у будь-якому разі буде новий напад, якщо раніше Раша не впаде.
Ізраїль не в захваті, але якщо мета сусідів - тебе знищити, інших варіантів немає.
а щодо майбутнього - є багато прикладів, чим закінчуються диктатуру, та й маленькі побєдоносні війни - подивимось
Насчёт "здатися" мне уже надоело отвечать. Нет, я такого не предлагаю. "Ізраїль не в захваті", но он всё время пытается договариваться с соседями, пытается установить мир, иногда идёт для этого на некоторые уступки. Постепенно что-то удаётся.
розвинені - це розвинені. просто великі як Індія чи Бразилія туди не входять. та й не друзі вони - так, ситуативні союзники
Нет в мировой истории и политике "друзей", тем более вечных. Всегда - ситуативные союзники. Вопрос только, сколько времени продлится "ситуация". После 2 мировой "лучшие друзья" Союз и Запад очень быстро стали "лучшими врагами".
тоді варіант домовитися. але про що? Ізраіль не домовляється з Іраном, бо нема про що. тільки попередив, що ядерної зброї не допустить.
ми не можемо домовитись з Рашею, тому що дійсно її мета - підпорядкування України так чи інакше - все. й поки що немає іншого дискурсу. й якби ви не критикували ти чи інші варіанти розвитку подій - інших немає наразі.
подивимось, коли зміниться влада й скільки там влад буде. про репарації не забувайте
а з приводу друзів - якщо країни побудовані на однакових цінностях - вони взаємодіють з набагато більшою силою. хоч Five Eyes, хоч G7. різні думки не проблема в цьому світі, є механізми обговорення.
а диктатури при всій схожості - дійсно тільки ситуативні союзи - а так кожен за себе.
🕯 В енергосистемі України досі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії — 30% від потреби споживання, повідомили в «Укренерго». https://t.me/babel/24961
на сьогодні проблема не в генерації а в розподілі (порушено багато ЛЄП від 50%) всі АЄС працюють таку інфу видав чиновник сподіваюсь, якщо не буде нових ракетних ударів (а вони будуть)-то більшість ушкоджень вже полагодили і енергія буде у всіх в країні (відключення планові будуть тривати)