|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 26 лис, 2022 09:02
vitaliian написав:
Понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла, повідомив президент Зеленський. Також він закликав «ощадливо споживати електрику» в усіх регіонах.
інфа трохи устаріла
на скільки не відомоло, але все більше осель підключають до електрики
ремонтникам дати орден (за Працю)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8845
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3077 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 26 лис, 2022 09:10
vitaliian написав:Экономику никто развивать не будет
. Имхо. Могу долго обосновывать почему, ограничусь двумя словами К причинам почему её не развивали до войны (коррупция, нестабильное законодательство) добавились уже не абстрактные политические и военные риски.
Инвестировать в страну которая 8 лет воюет - мероприятие на любителя. Сколько там Ахметов потерял в 2022? А как дышал, как дышал. ©
если вы не верите в будущее страны-тогда надо менять место жительства
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8845
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3077 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 26 лис, 2022 09:18
prodigy написав: vitaliian написав:Экономику никто развивать не будет
. Имхо. Могу долго обосновывать почему, ограничусь двумя словами К причинам почему её не развивали до войны (коррупция, нестабильное законодательство) добавились уже не абстрактные политические и военные риски.
Инвестировать в страну которая 8 лет воюет - мероприятие на любителя. Сколько там Ахметов потерял в 2022? А как дышал, как дышал. ©
если вы не верите в будущее страны-тогда надо менять место жительства
то есть если пациент тяжело болен, возможно даже безнадёжно, лечить его не надо, надо искать пациента который здоров? Л=логика.
Вера это хорошо, но веру на хлеб не намажешь и в бак не зальёшь. Чем точнее понимание реальности, тем более правильные решения как необходимо действовать.
Я вижу как "развивалась" экономика с 2008 года, сколько банков обанкротилось, как падала гривна и росли цены.
Верить в то что будет как то иначе - наивно. Причины никуда не делись. основная из которых живём не по средствам. Тратим больше чем зарабатываем.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15151
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 09:29
juristkostya написав: ЛАД написав:
Но по Путину Вы, по-моему, тоже несколько упрощаете. Идея у него всё же, думаю, есть.
Идея, безусловно, есть.
А вот идеологии, как системы взглядов, охватывающей все слои общества и все сферы их жизни, очевидно, нет.
Идея войти в историю великим победителем- завоевателем. Стандартный комплекс неполноценности умноженный на возможности абсолютной власти. Но народу эта идею не продать.
Поэтому смотришь их шоу и непонятно так за что воюют. За Донбасс (идею защиты Донбаса можно продать только пенсам, бедные родственники для русских, бесдонная бочка для распила бюджета), против НАТО (зачем тогда РФ торгует со странами НАТО если это враги), за территории (зачем тогда оставили Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и часть Херсонской области). В голове там полный винегрет и хаос.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 26 лис, 2022 09:33, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15151
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 09:33
sergey_sryvkin написав: ЛАД написав:
BIGor написав:
Идеология Третьего Рейха - уничтожение евреев.
Идеология Российской Федерации - полное уничтожение украинцев.
Что непонятного в идеологиях?
Такого примитивного изложения нацистской идеологии ещё не встречал. И весь мир сплотился против нацизма ради защиты евреев? Три ха-ха.
Точно такой примитивизм с объяснением рашистской идеологии. Если бы было так, то Запад спокойно смотрел бы на нашу войну со стороны. Вы серьёзно думаете, что Запад так озабочен судьбой украинцев, прямо спать не могут?
Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить
А світ трохи розумніший та більш розвинений
"в огороде бузина, а в Киеве дядька"
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5189
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|107780
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|473270
|
|
|1
|4247
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|