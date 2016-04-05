Додано: Суб 26 лис, 2022 09:41

juristkostya написав: vitaliian написав: Причины никуда не делись. основная из которых живём не по средствам. Тратим больше чем зарабатываем. Причины никуда не делись. основная из которых живём не по средствам. Тратим больше чем зарабатываем. странно.... Помню, что а валютной ветке вы всегда высказывались в пользу относительно "крепкой" гривны. Хотя именно искусственно укреплённая гривна и есть базовая предпосылка "потреблять больше, чем зарабатываем" странно.... Помню, что а валютной ветке вы всегда высказывались в пользу относительно "крепкой" гривны. Хотя именно искусственно укреплённая гривна и есть базовая предпосылка "потреблять больше, чем зарабатываем"

Я большой сторонник крепкой гривны, потому что это фундамент для доверия инвесторов.и что от того что я сторонник, гривна укрепилась? Тот случай, когда вера не меняет реальность.В реальности у нашей экономики вагон рисков. К существующим с 2008 года, добавились политические и военные.Теперь уже надо восстанавливать разрушения. У нас точно на это есть средства? Если нет, будет эмиссия (она и так идёт через облигации), потом (когда восстановится спрос на импорт) курс улетит в небо, валюты в резервах на всё не хватит, колбаса по 500 грн, топливо по 100 и т.д.На валютной ветке я был оптимистичен, не верил что путен нападёт. Сейчас я менее оптимистичен. Экономического краха не вангую, минимум 5 лет будет тяжело.